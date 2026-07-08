Proença anuncia un "nuevo ciclo" en Portugal y espera elegir seleccionador en breve

Lisboa, 8 jul (EFE).- El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, anunció este miércoles, tras la eliminación de la selección en el Mundial, el inicio de un "nuevo ciclo" para el combinado nacional y confió en que el nombre del nuevo seleccionador pueda conocerse antes de que termine la semana.

La expedición portuguesa aterrizó esta madrugada en el aeropuerto Humberto Delgado, de Lisboa, procedente de Dallas (Estados Unidos), donde el lunes cayó por 1-0 ante España en los octavos de final del torneo, un encuentro que supuso también la despedida del español Roberto Martínez como seleccionador.

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En declaraciones a los medios portugueses tras la llegada de la expedición, Proença hizo balance de la participación de Portugal en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y admitió que la actuación del equipo nacional "quedó muy por debajo" de lo que pretendían, al tiempo que agradeció el trabajo desarrollado por Martínez durante su etapa al frente de la selección.

El dirigente explicó que la Federación inicia ahora un "nuevo ciclo" y señaló que la elección del próximo seleccionador constituye la prioridad inmediata del organismo. Añadió que espera cerrar la designación antes de que finalice la semana y apuntó que el nuevo técnico deberá identificarse con la cultura competitiva y la ambición de la selección portuguesa.

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Martínez había anunciado el lunes, tras la derrota frente a España en Dallas, que ese había sido su último partido al frente de Portugal, al concluir su contrato con la finalización del Mundial.

Las declaraciones de este miércoles llegan después del mensaje que Proença difundió en sus redes sociales pocas horas después de la eliminación, en la noche del lunes 6 de julio.

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En ese comunicado calificó el resultado de Portugal en el Mundial como "por debajo de lo esperado" y sostuvo que una eliminación tan temprana "no es acorde con la calidad" de los internacionales portugueses, liderados por Cristiano Ronaldo.

Asimismo, agradeció el apoyo de la afición y pidió centrar la atención en los próximos compromisos internacionales de la selección. EFE