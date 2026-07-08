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Marc Márquez se enfrenta a su particular 'prueba del algodón' en Sachsenring

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se enfrenta este fin de semana a su particular 'prueba del algodón' con la disputa del Gran Premio de Alemania de MotoGP, en uno de sus circuitos talismán, el trazado de Sachsenring.

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Marc Márquez, que ha renovado ya para las dos próximas temporadas por el fabricante de Borgo Panigale, continúa con su proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse para solucionar los problemas en su brazo derecho.

Aun así, el nueve veces campeón del mundo consiguió vencer las carreras de Hungría, donde hizo pleno tanto el sábado como el domingo, y República Checa, en donde venció la carrera larga del domingo, pero sin tener él mismo la convicción de encontrarse nuevamente en su mejor estado de forma.

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Por eso será tan importante ver cuál va a ser el rendimiento de Marc Márquez en un trazado que, históricamente, se le ha dado a las mil maravillas.

Venció de manera ininterrumpida en Sachsenring desde 2013 hasta 2019, ambos inclusive, y tras la grave lesión que sufrió a principios de 2020, no volvió a subirse a lo más alto del podio hasta la pasada temporada, cuando ganó con gran autoridad, más de seis segundos, por delante de su hermano Álex y de su compañero de equipo Bagnaia.

En un circuito en el que casi todas sus curvas son a izquierdas, las que más le gustan a Marc Márquez, tendrá la oportunidad de 'testar' su estado físico actual, máxime teniendo en cuenta que, tras la carrera alemana, se entra en el período estival de la competición, con prácticamente un mes de descanso, hasta que el 9 de agosto se dispute el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone.

Para el vigente campeón del mundo, que ahora ocupa la quinta posición a 40 puntos del líder, que es el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), será importante comprobar si se encuentra físicamente en condiciones de ganar en un trazado que le es favorable.

De ser así, tras la carrera alemana, llega el descanso estival, que le vendrá muy bien para recuperar al cien por cien el tono físico.

Pero en su camino va a tener que enfrentarse a un Jorge Martín que cada vez se encuentra más adaptado a su Aprilia RS-GP, tras la grave y larga lesión que sufrió, aunque al final de la temporada abandone al fabricante de Noale para irse con el de Iwata (Japón), la no muy afortunada hasta ahora Yamaha.

Martín sólo ha logrado una victoria los domingos, en Francia, y su explosividad le ha permitido vencer en las carreras esprint de Estados Unidos y Francia, pero la gran regularidad que ha mostrado en esta primera parte de la temporada le permite ser líder de la competición con siete puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzeccchi.

Bien es cierto que las estadísticas en el trazado germano no cuentan a favor de Martín, pues su mejor resultado ha sido un tercer puesto en 2021, por detrás del surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP), este último cada vez en un estado mejor de forma física, por lo que no se le debería descartar de la pelea por la victoria.

Su compañero Marco Bezzecchi sí necesita un revulsivo importante, en un trazado en el que nunca ha destacado, para recuperar buena parte de la confianza perdida tras sus últimas actuaciones y la descalificación que sufrió en la República Checa por golpear a un comisario de pista.

Con una evolución al alza se encuentran los pilotos de Aprilia de la escudería satélite, el japonés Ai Ogura, cuarto en la tabla del Mundial a 25 puntos del líder, y brillante vencedor en el TT Assen, y su compañero, el español Raúl Fernández, sexto a 55 puntos de Jorge Martín, que fue segundo tras el oriental en los Países Bajos.

En la pelea en Alemania tienen que estar el resto de los pilotos de Ducati, con el italiano Fabio di Giannantonio a la cabeza, pero sin olvidarnos de Álex Márquez, que debería llegar mucho más recuperado de su lesión a Sachsenring, a pesar de la fuerte caída que sufrió en los entrenamientos del TT Assen.

Quien no estará en Sachsenring es su compañero de equipo, el también español Fermín Aldeguer, que al sufrir la fractura de la vértebra T7, se lo tomará con calma para regresar a la competición tras el período estival.

Los pilotos de KTM, con Pedro 'Tiburón' Acosta al frente, debieran de ser otros de los protagonistas de la categoría, aunque sólo el español parece estar en disposición de hacer frente a los mejores, pues su compañero de equipo, Brad Binder, vencedor en 2021 y tercero en 2023, no está afrontando su mejor temporada en MotoGP, como tampoco el italiano Enea Bastianini y el español Maverick Viñales, en la escudería Tech 3 KTM.

Con una irregularidad preocupante, continúan sin lograr resultados destacados los pilotos oficiales de Honda, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, y los de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, sabedores todos ellos de que la próxima temporada no estarán en sus actuales estructuras. EFE

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