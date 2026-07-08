Escrivá señala al mal reparto de competencias entre administraciones tras el absentismo

Madrid, 8 jul (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que el problema del elevado número de bajas laborales en España es "muy complejo" y deriva, entre otros aspectos, de "la mala distribución de competencias entre administraciones públicas".

En declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en los cursos de verano de El Escorial, Escrivá ha comentado las declaraciones que realizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró que el absentismo es "un cáncer" y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

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"Es un problema muy importante y complejo", ha dicho Escrivá, quien ha situado su origen en que "la restricción presupuestaria fundamental la tiene la Seguridad Social, pero las decisiones sobre las bajas las toman los servicios de salud de cada comunidad autónoma y, a veces, la conexión y la coordinación entre estos dos niveles no funciona".

Por ello, ha instado a buscar soluciones, como reforzar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, que "podrían claramente contribuir más y los servicios de salud de las comunidades autónomas podrían descansar más para todas estas cosas".

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El gobernador ha recordado que el informe anual del Banco de España del año pasado ya ponía el foco en "la dinámica de los últimos años de crecimiento muy fuerte del absentismo laboral, que nos pone en una de las situaciones más elevadas a nivel europeo", algo que además supone "un problema para la competitividad de las empresas". EFE