Espana agencias

El Rayo Vallecano arranca la pretemporada en Fuenlabrada con Beñat San José al frente

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jul (EFE).- El Rayo Vallecano inició este miércoles la pretemporada en Fuenlabrada, a puerta cerrada y con Beñat San José como líder del nuevo proyecto deportivo del equipo, con el objetivo de hacer olvidar a Íñigo Pérez, con el que llegó a disputar la final de la Liga Conferencia el pasado curso.

El conjunto franjirrojo completó su primera sesión de entrenamiento en Fuenlabrada, municipio situado en el sur de la Comunidad de Madrid, debido a las obras de mejora de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, entre ellas el césped del campo 5 donde habitualmente se ejercita el primer equipo.

PUBLICIDAD

Hasta el regreso a la Ciudad Deportiva, los entrenamientos del Rayo Vallecano serán a puerta cerrada con la mirada puesta en el fin de semana del 15 y 16 de agosto, fecha prevista del estreno liguero frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Beñat San José cuenta para este curso con la gran mayoría de la plantilla de la pasada temporada, ya que continúan veinte jugadores de los que estuvieron la anterior campaña.

PUBLICIDAD

Esos veinte jugadores son los porteros Augusto Batalla y Dani Cárdenas; los defensas Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Iván Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Jozhua Vertrouwd; los centrocampistas Pedro Díaz, Pathé Ciss, Unai López, Oscar Valentín y Diego Méndez; los extremos Isi Palazón, Álvaro García y Fran Pérez y los delanteros Sergio Camello, Randy Nteka, Alemao y Jorge de Frutos.

De esta forma, las únicas salidas que se han registrado en el equipo son el regreso de Gerard Gumbau (Granada), Ilias Akhomach (Villarreal) y Carlos Martín (Atlético de Madrid) a sus respectivos equipos tras una cesión y Luiz Felipe, Abdul Mumin, 'Pacha' Espino y Oscar Trejo, que acabaron contrato.

Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar Beñat San José junto con el director deportivo David Cobeño es el futuro de los jugadores que regresan de cesión y que no han tenido gran protagonismo lejos de Vallecas. En ese grupo están el central Pelayo Fernández (Cádiz) y los delanteros Raúl de Tomás (Al Wakrah, de Catar) y Etienne Eto'o (Villarreal B).

Para esta pretemporada los primeros rivales confirmados son el Heart of Midlothian escocés, el Feyenoord neerlandés, el Ipswich Town inglés y, por último, el Charleroi belga.

El primer encuentro será el viernes 17 de julio frente al Heart of Midlothian, subcampeón de la Liga escocesa la pasada temporada, en el Tynecastle Park, estadio que celebra su 140º aniversario. Nueve días después, el 26 de julio, el siguiente rival será el Feyenoord, subcampeón de la Liga de Países Bajos, al que se medirá en el Stadion Feyenoord 'De Kuip'.

El siguiente partido es con el Charleroi, el 1 de agosto, en el Stade du Pays de la ciudad belga. El último amistoso confirmado por el momento es frente al Ipswich Town, de la Championship de Inglaterra (Segunda), que se disputará el 8 de agosto en Portman Road. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Secretos compartidos, bodas y hasta embarazos: las relaciones románticas con la Inteligencia Artificial imitan a las humanas

Un estudio muestra que las relaciones con asistentes de IA pueden ir de conversaciones informales a lazos marcados por intimidad, dependencia y rupturas

Secretos compartidos, bodas y hasta embarazos: las relaciones románticas con la Inteligencia Artificial imitan a las humanas

Los 13 platos que hay que probar una vez en la vida, según ‘The New York Times’: una receta de Barcelona se cuela entre las mejores elaboraciones del mundo

El único plato español es una tortilla catalana con piñones y una salsa de pescado

Los 13 platos que hay que probar una vez en la vida, según ‘The New York Times’: una receta de Barcelona se cuela entre las mejores elaboraciones del mundo

Los costes millonarios a los que se enfrenta el príncipe Harry tras su última derrota judicial: una factura de más de 58 millones de euros

El duque de Sussex ha perdido el juicio contra el grupo editor de Daily Mail y, junto al resto de demandantes, podría verse obligado a asumir los gastos de los juicios

Los costes millonarios a los que se enfrenta el príncipe Harry tras su última derrota judicial: una factura de más de 58 millones de euros

El curioso hobbie que Penélope Cruz practica antes de irse a dormir: “Estudio medicina y anatomía todas las noches”

La actriz ha confesado en una entrevista con ‘The New Yorker’ que lleva más de doce años estudiando cada noche por puro placer

El curioso hobbie que Penélope Cruz practica antes de irse a dormir: “Estudio medicina y anatomía todas las noches”

Qué es la enfermedad crónica que le han diagnosticado a Bryan Johnson, el ‘biohacker’ multimillonario que quiere desafiar a la muerte

El magnate estadounidense es conocido por haberse inyectado plasma de su hijo de 17 años para revertir el envejecimiento

Qué es la enfermedad crónica que le han diagnosticado a Bryan Johnson, el ‘biohacker’ multimillonario que quiere desafiar a la muerte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

ECONOMÍA

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”