El Rayo Vallecano arranca la pretemporada en Fuenlabrada con Beñat San José al frente

Madrid, 8 jul (EFE).- El Rayo Vallecano inició este miércoles la pretemporada en Fuenlabrada, a puerta cerrada y con Beñat San José como líder del nuevo proyecto deportivo del equipo, con el objetivo de hacer olvidar a Íñigo Pérez, con el que llegó a disputar la final de la Liga Conferencia el pasado curso.

El conjunto franjirrojo completó su primera sesión de entrenamiento en Fuenlabrada, municipio situado en el sur de la Comunidad de Madrid, debido a las obras de mejora de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, entre ellas el césped del campo 5 donde habitualmente se ejercita el primer equipo.

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Hasta el regreso a la Ciudad Deportiva, los entrenamientos del Rayo Vallecano serán a puerta cerrada con la mirada puesta en el fin de semana del 15 y 16 de agosto, fecha prevista del estreno liguero frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Beñat San José cuenta para este curso con la gran mayoría de la plantilla de la pasada temporada, ya que continúan veinte jugadores de los que estuvieron la anterior campaña.

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Esos veinte jugadores son los porteros Augusto Batalla y Dani Cárdenas; los defensas Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Iván Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Jozhua Vertrouwd; los centrocampistas Pedro Díaz, Pathé Ciss, Unai López, Oscar Valentín y Diego Méndez; los extremos Isi Palazón, Álvaro García y Fran Pérez y los delanteros Sergio Camello, Randy Nteka, Alemao y Jorge de Frutos.

De esta forma, las únicas salidas que se han registrado en el equipo son el regreso de Gerard Gumbau (Granada), Ilias Akhomach (Villarreal) y Carlos Martín (Atlético de Madrid) a sus respectivos equipos tras una cesión y Luiz Felipe, Abdul Mumin, 'Pacha' Espino y Oscar Trejo, que acabaron contrato.

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Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar Beñat San José junto con el director deportivo David Cobeño es el futuro de los jugadores que regresan de cesión y que no han tenido gran protagonismo lejos de Vallecas. En ese grupo están el central Pelayo Fernández (Cádiz) y los delanteros Raúl de Tomás (Al Wakrah, de Catar) y Etienne Eto'o (Villarreal B).

Para esta pretemporada los primeros rivales confirmados son el Heart of Midlothian escocés, el Feyenoord neerlandés, el Ipswich Town inglés y, por último, el Charleroi belga.

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El primer encuentro será el viernes 17 de julio frente al Heart of Midlothian, subcampeón de la Liga escocesa la pasada temporada, en el Tynecastle Park, estadio que celebra su 140º aniversario. Nueve días después, el 26 de julio, el siguiente rival será el Feyenoord, subcampeón de la Liga de Países Bajos, al que se medirá en el Stadion Feyenoord 'De Kuip'.

El siguiente partido es con el Charleroi, el 1 de agosto, en el Stade du Pays de la ciudad belga. El último amistoso confirmado por el momento es frente al Ipswich Town, de la Championship de Inglaterra (Segunda), que se disputará el 8 de agosto en Portman Road. EFE

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