Espana agencias

Amorim: "De Mourinho he aprendido muchísimo, pero no esperen que sea como él"

Guardar
Google icon

Roma, 8 jul (EFE).- El portugués Rúben Amorim, entrenador del Milan, aseguró este miércoles en su primera rueda de prensa que el objetivo es ganar la liga, que no pretende ser un nuevo José Mourinho pese a la influencia del luso en Italia y que considera a Luka Modrić una pieza fundamental.

"Sé que es un campeonato que es difícil ganar, pero nosotros estamos aquí para ganar. Será un bonito desafío (...) Queremos ganar la segunda estrella (la vigésima liga), aunque sabemos que será difícil", afirmó Amorim tras ser presentado por el propietario del Milan, el estadounidense Gerry Cardinale.

PUBLICIDAD

Amorim también se refirió a su relación con Mourinho, que triunfó en el Inter de Milan o en el Roma, al que considera una influencia pero del que no pretende copiar su estilo.

"He aprendido muchísimo de él, pero como entrenador no puedes copiar a nadie, tienes que ser tú mismo. Tengo mucho respeto por Mou, creo que puedo llamarlo amigo, pero no esperen que sea como Mourinho", explicó.

PUBLICIDAD

El técnico portugués, que llega al banquillo milanista con la misión de devolver al equipo a la lucha por los grandes títulos, destacó la responsabilidad que supone dirigir a un club con la historia 'rossonera': "Recuerdo al Milan de (Arrigo) Sacchi, que revolucionó el juego. También recuerdo a (Fabio) Capello y a un equipo increíble".

"La primera cosa que pensé no fue 'porque es el Milan', soy sincero, sino que en la primera conversación me dije: 'vale, algo ha surgido aquí'. El Milan me ofreció principios y valores con los que me identifico. ¿El sistema de juego? Hay que marcar más goles, tenemos que anotar", subrayó.

Sobre Modrić, que aún no renovó su contrato, el técnico resaltó que es un jugador que quieren mantener: "He hablado con él dos veces y, si hace falta, volveré a hacerlo. Es un punto fundamental. Quizá no juegue todos los partidos, pero contamos con él", afirmó.

"Puedo decir esto: estoy feliz aquí, estoy feliz cuando intento hacer algo. Cuando busco un nuevo desafío. Hay hambre de éxito y de victoria", concluyó.

Amorim, que en su presentación recordó también su vinculación desde joven con el Milan y con el fútbol portugués, afronta una nueva etapa tras su paso por el Sporting de Portugal, con el que conquistó dos Ligas, dos Copas de Portugal y una Supercopa, y por el Manchester United, donde fue destituido tras catorce meses en el cargo.

El técnico firmó hasta 2029 y asume el reto de liderar la reconstrucción de un Milan que busca recuperar protagonismo en Italia y en Europa después de una temporada alejada de los objetivos marcados y fuera de puestos de Liga de Campeones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón por la que el norte de España lidera en calidad de semen, según un estudio: “Los hábitos cotidianos eran muy similares en todos los puntos geográficos”

La doctora Rocío Núñez-Calonge ha analizado a 386 hombres de siete clínicas españolas distribuidas en distintas comunidades

La razón por la que el norte de España lidera en calidad de semen, según un estudio: “Los hábitos cotidianos eran muy similares en todos los puntos geográficos”

Así es por dentro la casa que Julia Janeiro ha comprado por 635.000 euros: un dúplex de 100 metros cuadrados con un solo dormitorio

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha enseñado algunas imágenes de su primera vivienda en Madrid

Así es por dentro la casa que Julia Janeiro ha comprado por 635.000 euros: un dúplex de 100 metros cuadrados con un solo dormitorio

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del mundial”

El presidente del Gobierno afirma que ambos intercambiaron unas palabras al término de la cumbre de la OTAN y resta importancia a las descalificaciones del mandatario estadounidense

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del mundial”

Un hombre compró una furgoneta por 1.800 euros y la transformó en un bar con ruedas: “No encontramos a nadie que lo hubiera hecho antes”

Tras años recorriendo Francia con un camión de bomberos transformado en cervecería ambulante, este emprendedor apostó por un vehículo más pequeño

Un hombre compró una furgoneta por 1.800 euros y la transformó en un bar con ruedas: “No encontramos a nadie que lo hubiera hecho antes”

Ana Torroja revela la canción de Mecano que más vergüenza le dio cantar: “No me gustaba nada, lo siento”

La cantante desveló en ‘Al cielo con ella’ el único tema del grupo que nunca le convenció

Ana Torroja revela la canción de Mecano que más vergüenza le dio cantar: “No me gustaba nada, lo siento”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del mundial”

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

ECONOMÍA

La jubilación se endurece en 2027: sube la edad de retiro y habrá que cotizar más para recibir el 100% de la pensión

La jubilación se endurece en 2027: sube la edad de retiro y habrá que cotizar más para recibir el 100% de la pensión

Tres de cada diez españoles viven en zonas donde la renta media ya no alcanza para comprar una casa con hipoteca

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

Un joven de 22 años se compra una casa sin hipoteca y por menos de 40.000 euros: “No necesito que me avale nadie”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

DEPORTES

El virus que ataca a Noruega justo antes del partido ante Inglaterra de cuartos de final del Mundial: ya hay dos afectados

El virus que ataca a Noruega justo antes del partido ante Inglaterra de cuartos de final del Mundial: ya hay dos afectados

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo