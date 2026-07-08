Amorim: "De Mourinho he aprendido muchísimo, pero no esperen que sea como él"

Roma, 8 jul (EFE).- El portugués Rúben Amorim, entrenador del Milan, aseguró este miércoles en su primera rueda de prensa que el objetivo es ganar la liga, que no pretende ser un nuevo José Mourinho pese a la influencia del luso en Italia y que considera a Luka Modrić una pieza fundamental.

"Sé que es un campeonato que es difícil ganar, pero nosotros estamos aquí para ganar. Será un bonito desafío (...) Queremos ganar la segunda estrella (la vigésima liga), aunque sabemos que será difícil", afirmó Amorim tras ser presentado por el propietario del Milan, el estadounidense Gerry Cardinale.

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Amorim también se refirió a su relación con Mourinho, que triunfó en el Inter de Milan o en el Roma, al que considera una influencia pero del que no pretende copiar su estilo.

"He aprendido muchísimo de él, pero como entrenador no puedes copiar a nadie, tienes que ser tú mismo. Tengo mucho respeto por Mou, creo que puedo llamarlo amigo, pero no esperen que sea como Mourinho", explicó.

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El técnico portugués, que llega al banquillo milanista con la misión de devolver al equipo a la lucha por los grandes títulos, destacó la responsabilidad que supone dirigir a un club con la historia 'rossonera': "Recuerdo al Milan de (Arrigo) Sacchi, que revolucionó el juego. También recuerdo a (Fabio) Capello y a un equipo increíble".

"La primera cosa que pensé no fue 'porque es el Milan', soy sincero, sino que en la primera conversación me dije: 'vale, algo ha surgido aquí'. El Milan me ofreció principios y valores con los que me identifico. ¿El sistema de juego? Hay que marcar más goles, tenemos que anotar", subrayó.

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Sobre Modrić, que aún no renovó su contrato, el técnico resaltó que es un jugador que quieren mantener: "He hablado con él dos veces y, si hace falta, volveré a hacerlo. Es un punto fundamental. Quizá no juegue todos los partidos, pero contamos con él", afirmó.

"Puedo decir esto: estoy feliz aquí, estoy feliz cuando intento hacer algo. Cuando busco un nuevo desafío. Hay hambre de éxito y de victoria", concluyó.

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Amorim, que en su presentación recordó también su vinculación desde joven con el Milan y con el fútbol portugués, afronta una nueva etapa tras su paso por el Sporting de Portugal, con el que conquistó dos Ligas, dos Copas de Portugal y una Supercopa, y por el Manchester United, donde fue destituido tras catorce meses en el cargo.

El técnico firmó hasta 2029 y asume el reto de liderar la reconstrucción de un Milan que busca recuperar protagonismo en Italia y en Europa después de una temporada alejada de los objetivos marcados y fuera de puestos de Liga de Campeones. EFE

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