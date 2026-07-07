Víctimas de la dana lanzan campaña de movilización ciudadana con cartas al Constitucional

València, 7 jul (EFE).- La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 ha puesto en marcha la campaña 'Cartas al Tribunal Constitucional', una iniciativa ciudadana para que la sociedad pueda dirigirse a los magistrados del Constitucional "para que reflexionen sobre la trascendencia del recurso de amparo presentado frente al aforamiento del expresident Carlos Mazón".

Según un comunicado remitido este martes, la campaña pretende recordar que, "detrás de cualquier decisión jurídica, hay personas, familias y, en este caso, toda la sociedad valenciana, que continúan esperando una investigación plena, efectiva y sin privilegios".

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La asociación ha informado de que las cartas están concebidas desde el respeto institucional, la confianza en la justicia y la defensa de los valores constitucionales, ya que "no se trata de una campaña de presión, sino de una invitación a la reflexión cívica sobre la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las víctimas".

Paralelamente, la asociación impulsará una campaña en redes sociales para explicar el sentido de esta iniciativa y animar a la ciudadanía a participar; la primera pieza audiovisual está protagonizada por Toñi García, que perdió a su marido y a su única hija el 29 de octubre de 2024.

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En el vídeo resume el sentido de la campaña con un mensaje directo: "No escribimos para pedir un favor. Escribimos porque creemos en la justicia. Para que nuestros derechos a conocer la verdad estén por encima del privilegio del aforamiento".

La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, ha señalado que el Tribunal Constitucional "tiene una oportunidad histórica para hacer valer los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y también un deber histórico en el ejercicio de sus funciones: salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de las más de 500 personas perjudicadas y personadas en la causa".

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"Esta campaña pretende recordar que la Constitución también habla de las víctimas. El derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el acceso a una investigación sin privilegios forman parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional está llamado a proteger", ha añadido Gradolí en el comunicado.

A través de la página web de la asociación, cualquier ciudadano podrá descargar una plantilla de carta, personalizarla y enviarla al Tribunal Constitucional.

La asociación confía en que esta iniciativa contribuya a generar "una reflexión colectiva sobre la importancia de que la justicia sea igual para todas las personas" y espera que el Tribunal Constitucional "tenga presente que detrás de este recurso hay cientos de familias que continúan esperando verdad, justicia y reparación". EFE

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