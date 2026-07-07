Un guardia civil imputado en el caso Koldo ratifica que Leire Díez le ofreció un puesto

Madrid, 7 jul (EFE).- El guardia civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció un puesto como asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera información que pudiese perjudicar a la UCO.

Villalba ha declarado este martes como testigo ante el magistrado del caso Leire, en el que se investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez y ha ratificado de nuevo que en las dos reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno", en alusión al presidente.

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Este guardia civil mantuvo dos reuniones con Leire Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025, de las que tomó sendas actas que figuran en el sumario de este procedimiento, y que recogen los extremos que, según han indicado a EFE fuentes jurídicas, el agente ha mantenido ante Pedraz.

Así, ha dicho, entre otras cuestiones, que Leire Díez presumía de dominar la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, que en el caso de este último estuvo en manos del abogado Ismael Oliver, investigado también en esta causa por su presunta colaboración en las maniobras de la exmilitante socialista.

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Rubén Villalba, quien antes de su imputación en el caso Koldo estaba destinado en la embajada de España en Venezuela, también ha relatado que, a cambio de información que desprestigiase a la UCO, Leire Díez le ofreció restituirle en la Guardia Civil, conseguirle un puesto en el extranjero o de asesor en el gabinete de la directora general, así como a levantarle su imputación en el caso Koldo.

Estas ofertas de Leire Díez ya las expuso en su declaración ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, y respecto de las que, según le comentó la exmilitante socialista en el segundo de sus encuentros, Mercedes González estaba "esperando el 'feedback'" de la reunión.

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Este testimonio es clave porque la directora de la Guardia Civil, ahora investigada, sostuvo el pasado 16 de junio en el Senado que en su tercer encuentro con Leire Díez, ésta le pidió restituir en su puesto a Villalba, una propuesta que González aseguró haber rechazado de plano y que le llevó a dar por terminado el encuentro inmediatamente.

En las actas que tomó Villalba éste reflejaba que el intermediario para su reunión con Leire Díez, Fran Ortega, que también ha testificado este martes ante Pedraz, le dijo que en el trayecto de vuelta Leire Díez había hablado con Mercedes González para darle el "feedback" de la reunión.

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Fran Ortega, conocido de Koldo García de la etapa en la que ambos eran escoltas en el País Vasco y extrabajador de Correos, fue la persona que llevó a la exmilitante socialista al encuentro con Rubén Villalba, organizado por un tercero y ha ratificado ante el juez la declaración que prestó ante la Guardia Civil, similar al relato del otro testigo.

De esta forma, ha corroborado las ofertas que Leire Díez hizo a Villalba, sin que alcanzasen acuerdo alguno, y ha apuntado que escuchó a la exmilitante hablar con una persona por teléfono en el trayecto de vuelta del segundo encuentro, si bien desconoce de quién se trataba.

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Este testigo también ha ratificado que Díez decía que mantenía una relación cercana con la directora de la Guardia Civil y que despachaba con ésta, al tiempo que ha aludido a las circunstancias que rodearon las reuniones, con personas controlando la seguridad perimetral del restaurante y que les quitaron los móviles.

Tras las testificales de este martes, Pedraz seguirá tomando declaración a testigos este miércoles, entre ellos el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas. EFE