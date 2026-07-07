Sergio García firma como entrenador del Espanyol B hasta 2028

Barcelona, 7 jul (EFE).- El exinternacional Sergio García se ha incorporado al Espanyol como entrenador del filial blanquiazul hasta 2028, según ha informado la entidad catalana este martes en un comunicado.

Sergio García, nacido en Barcelona hace 43 años, es un gran conocido de la afición periquita tras militar siete temporadas en el Espanyol, del curso 2010-11 al 2018-19. Logró 50 goles en 231 partidos y se ganó el cariño de la grada.

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El futbolista catalán se formó en las categorías inferiores del Barcelona, antes de firmar por el Levante, el Zaragoza y el Betis. Fue internacional con España, en la selección absoluta y en las categorías inferiores, y ostenta la Eurocopa de 2008 en su palmarés.

El cuerpo técnico del Espanyol estará compuesto, además de Sergio García, por Borja Esteve, preparador físico; Gerard Schell, analista; Sergi Pujol, entrenador de porteros; y Rafa Alba, delegado del equipo.

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El Espanyol ha planteado la llegada de Sergio García al banquillo del filial como la incorporación de "ADN perico" al proyecto. Además, la entidad blanquiazul ha destacado que el exfutbolista es "virtuoso en liderazgo". EFE

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