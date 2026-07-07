Reducir un 10 % la mortalidad del lobo ibérico mejoraría su estado de conservación

Sevilla, 7 jul (EFE).- Un estudio científico ha determinado que la elevada mortalidad de los lobos ibéricos en la península explica su estancamiento en las últimas décadas, por lo que reducir un 10 % sus muertes permitiría mejorar el estado de conservación de una población clasificada como "vulnerable" en España y "en peligro" en Portugal.

Durante las últimas décadas, ha informado este martes la Estación Biológica de Doñana (EBD) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los lobos en Europa y Norteamérica han recuperado parte de su distribución histórica y se han expandido en zonas tan humanizadas como Alemania, Dinamarca, Países Bajos o Francia.

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Sin embargo, los datos oficiales de Portugal y de las comunidades autónomas donde la especie está presente muestran que este no ha sido el caso del lobo en la península ibérica.

A pesar de disponer de amplias áreas de hábitat adecuado, la población apenas ha mostrado cambios en su distribución durante las últimas décadas, una "aparente contradicción" que llevó al equipo de la Estación Biológica de Doñana a investigar qué factores estaban limitando su expansión.

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"En las últimas décadas la distribución del lobo en la península ibérica apenas ha variado más allá de cambios menores, con pequeñas áreas que se colonizan y otras donde la especie se extingue, incluyendo la extinción de la población de Sierra Morena, mientras que durante el mismo periodo otras poblaciones europeas se expandían de manera muy rápida", ha explicado Ana Morales, investigadora postdoctoral y primera autora del estudio.

Por ello, quisieron averiguar qué factores podrían explicar esta dinámica, que frena la recuperación de la especie en España y Portugal.

El equipo desarrolló un modelo demográfico muy detallado capaz de reproducir la evolución de la población de lobos en la península ibérica durante el periodo 1991-2021, ajustando los parámetros demográficos del modelo a los datos oficiales de área de distribución y a las estimas de tamaño de población obtenidas en ese periodo.

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Una vez validado el modelo, estudiaron cómo afectaría una reducción de la mortalidad de distintos tipos de individuos al futuro de la población.

Los resultados mostraron que, aunque los lobos "dispersantes" son los responsables de colonizar nuevos territorios, no basta con reducir únicamente su mortalidad, ya que esto apenas modificaba la evolución de la población.

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En cambio, bastaba con reducir un 10 % la mortalidad de los individuos que viven en los grupos familiares para mejorar el estado de conservación de la población.

El modelo mostró que, con esta reducción de apenas del 10 % de la mortalidad, los grupos se volvían más grandes, el éxito reproductor aumentaba y las distancias de dispersión en línea recta pasaban de unos 32 a más de 70 kilómetros.

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Como consecuencia, la población podría crecer y expandirse hasta duplicar su área de distribución en aproximadamente tres décadas.

A partir del modelo, el equipo calculó que cada año muere aproximadamente una cuarta parte de los lobos que forman parte de grupos, más de un tercio de los dispersantes y más de la mitad de los cachorros.

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"La clave está en que los grupos de lobo son unidades familiares con una estructura social compleja y la muerte de estos individuos genera efectos en cascada que van mucho más allá de la pérdida de individuos aislados, sobre todo si muere un miembro de la pareja reproductora", ha explicado el investigador Eloy Revilla, coautor del estudio.

Los resultados del estudio son especialmente relevantes en el contexto actual de cambios en el estatus de protección del lobo en Europa y España. EFE

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