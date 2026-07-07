Rafael Aguirre Pastor, nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima

Cartagena (Murcia), 7 jul (EFE).- El capitán de fragata Rafael Fernando Aguirre Pastor ha tomado posesión como jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y Mando Operativo Marítimo de Cartagena, ha informado este martes la Armada en un comunicado.

Sustituye en el cargo al capitán de navío Rafael Hernández Rodríguez, responsable de ejercer este mando durante los tres últimos años.

El acto de relevo se celebró en el Salón del Trono de Capitanía General de Cartagena (Murcia), sede del Cuartel General de la FAM y fue presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa.

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Aguirre Pastor nació hace 48 años en Cartagena e ingresó en la Armada en 1996. A lo largo de su carrera ha consolidado una trayectoria operativa en el mar, con puestos de responsabilidad en el Estado Mayor y una sólida formación académica tanto militar como civil.

Ha sido comandante de los patrulleros ‘Medas’ y ‘Arnomendi’, y del Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) ‘Hespérides’, unidad en la que también ejerció como segundo comandante, al igual que en el cazaminas ‘Duero’. Asimismo, ha formado parte de las dotaciones de la corbeta ‘Vencedora’ y de las fragatas ‘Numancia’ y ‘Navarra’.

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En tierra, su trayectoria está ligada al Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, donde ha ejercido como Jefe de la Sección de Planes, miembro de la Sección de Operaciones y Jefe de Órdenes de sus unidades en Cartagena. También ha estado destinado en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada.

En el ámbito académico, es Diplomado de Estado Mayor tras haber realizado los estudios correspondientes en Francia, y posee la especialidad en Tecnología de las Comunicaciones y la Información (TCI), complementada con calificaciones militares en operaciones y seguridad.

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En el plano civil, es licenciado en Ingeniería de Sistemas de Defensa por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y cuenta con formación en Derecho Internacional Humanitario por la Cruz Roja Española. Además, domina los idiomas inglés y francés. EFE

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