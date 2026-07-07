Perelada pone en manos del bailarín Aleix Martínez el espectáculo de apadrinamiento 'Niu'

Peralada (Girona), 7 jul (EFE).- El festival de Perelada presume de nuevo rol más allá de escaparate de artistas consagrados, en base a una formación de talentos locales que expondrá en su 40 aniversario en un espectáculo de apadrinamiento, 'Niu', liderado por el primer bailarín del Ballet de Hamburgo, el catalán Aleix Martínez.

Martínez ha presentado este martes esa propuesta, que se podrá ver el próximo 28 de julio en el escenario principal de la 40 edición de esta cita.

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Le ha acompañado el director del festival, Oriol Aguilà, que ha enmarcado 'Niu' en el décimo aniversario del Campus Peralada, un programa que acerca la danza, la ópera y las artes escénicas a niños y jóvenes principalmente del Empordà.

Hasta ahora, ese acompañamiento a esos futuros talentos, con la danza en el epicentro, tenía que ver con talleres, asistencias a ensayos de estrellas del festival o, incluso, a clases a cargo de esas figuras.

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Ahora, los estudiantes darán un paso más y saldrán al escenario apadrinados por un referente como Aleix Martínez, al que le plantearon el reto y propuso la idea de 'Niu', un nido que simboliza el espacio en el que los estudiantes se sienten seguros antes de saltar al mundo profesional.

"Solo desde la vulnerabilidad completa se puede crecer", ha manifestado Martínez durante la presentación, en la que ha detallado que el espectáculo es un reflejo de ese proceso creativo y del diálogo entre alumnos y artistas de carrera.

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Aunque la pieza todavía puede crecer, su responsable ha explicado que aparecerá de alguna manera la barra de danza después de ver en las clases que ha impartido a las estudiantes que ejercía "de punto de unión entre una persona que comienza y un profesional".

La obra responderá según Aleix Martínez a "la creación de este nido donde no hay prejuicios, sino que todo el mundo suma", también los músicos, que reproducirán la fórmula de mezclar a alumnos con artistas consagrados.

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La coordinadora del Campus Peralada, Judit Jordana, ha precisado que la selección de bailarinas ha sido finalmente de catorce, con edades que van de los trece a los dieciocho años, y que compartirán escenario con integrantes del Ballet de Hamburgo.

"Aleix ha hecho ensayos con ellas los fines de semana y, desde el 20 de julio, realizarán una residencia intensiva de siete días en el Teatro Jardí de Figueres", ha señalado.

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En cuanto a los músicos, habrá cuatro estudiantes y cuatro profesionales que les harán de espejo con el mismo instrumento en cada caso.

Oriol Aguilà ha manifestado al término de la presentación de 'Niu' que la voluntad del festival es convertirse en "un lugar de cooperación con su territorio" a través de residencias y de más participación de artistas locales.

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"Esto nos estimula y no quedará aquí, irá in crescendo", ha concluido, al tiempo que ha anunciado una exposición por el 40 aniversario de Perelada. EFE