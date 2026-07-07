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Los pamploneses honran a San Fermín en el día grande de las fiestas

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Pamplona, 7 jul (EFE).- Miles de personas, fieles a la tradición y desafiando al calor, han honrado a San Fermín en el día grande de las fiestas en el que la ganadería gaditana de Fuente Ymbro ha protagonizado un primer encierro rápido y emocionante, que no ha dejado heridos por asta.

Con Pamplona en alerta naranja por altas temperaturas, la procesión en honor a San Fermín ha recorrido las calles de la capital navarra entre muestras de fervor y emoción.

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La corporación y el cabildo han acompañado al santo, en cuyo honor han bailado el grupo de danzas Duguna Iruñeko Bantzariak y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Uno de los momentos más emotivos se ha producido cuando la Coral Santiago ha interpretado la Jota Ofrenda a San Fermín en el 50 aniversario de esta obra compuesta por Joaquín Madurga.

La ola de calor, que se prevé que deje en la capital navarra temperaturas de hasta 40 grados, ha obligado a reducir las paradas que se realizan durante este acto, para evitar la exposición de la ciudadanía a las temperaturas extremas previstas.

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En su homilía el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, ha acercado las figuras del papa León XIV con la de San Fermín, pues ambos "fueron migrantes. Dejaron su tierra, atravesaron caminos inciertos y llegaron a otra nación, a otra cultura, anunciando el Evangelio. Vivieron en sus carnes la experiencia de ser extranjero".

También ha recordado que el papa León XIV en su reciente viaje a España decía que las fiestas que celebramos en los pueblos y las ciudades "no pueden ser un museo del pasado que visitar, no pueden ser algo que recordar por tradición".

Para muchos las emociones han comenzado horas antes con el primer encierro de las fiestas, un momento de reencuentros tanto a pie de calle como en los balcones abarrotados para presenciar una carrera veloz que ha durado alrededor de 2 minutos y 20 segundos y que se ha saldado con tres corredores trasladados al hospital con contusiones y traumatismos, pero ninguno con herida por asta de toro.

La ganadería gaditana de Fuente Ymbro ha sido la primera en pisar este 2026 las calles de Pamplona y lo ha hecho con una carrera rápida, con la manada agrupada en la mayor parte del recorrido y con algunos huecos a partir de Estafeta que han permitido a los corredores acercarse a los bravos.

A consecuencia de las caídas varios corredores han tenido que ser atendidos por las asistencias sanitarias. En los puestos habilitados en el recorrido, Cruz Roja ha realizado 31 asistencias.

 Por la tarde, los astados serán lidiados en la Monumental de Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha valorado la "normalidad" con la que están transcurriendo las primeras horas de los Sanfermines 2026, marcados por las altas temperaturas, que han obligado a suspender algunas actividades infantiles.

Al mismo tiempo ha indicado que el punto de información sobre las agresiones sexistas de la Plaza del Castillo ha comunicado seis incidencias en el primer día, cinco de ellas por tocamientos y una por insultos sexistas. De esas cinco incidencias por tocamientos, dos se han tramitado como denuncias policiales y dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de esas agresiones por tocamientos.

Con la noche llegará uno de los eventos más multitudinario de las fiestas, el XXV Concurso Internacional Ciudadela con fuegos artificiales de autor, una cita que reúne a miles de personas. Las altas temperaturas han llevado al Ayuntamiento a regar las zonas de seguridad de los fosos para evitar que se registren incendios por la quema de las colecciones de fuegos artificiales.

En este 7 de julio el escenario de la plaza de San José estrena la programación folclórica con una sesión de 'bertsolaris' con Bittori Elizalde, Saioa Alkaiza, Sarai Robles y Sustrai Colina quienes actúen, con Ainhoa Larretxea como presentadora.

El rock alternativo y el metal serán protagonistas de los conciertos de la Plaza del Castillo con Bala y Koma y la música latina con Frente Cumbiero llenará de ritmo la plaza de Compañía.

Por su parte, la plaza de los Fueros se convertirá de nuevo en una gran discoteca para el público joven, con el ciclo Sound Fermín y la actuación de Jorge Cremades. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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