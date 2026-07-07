La rehabilitación de muebles gana peso como alternativa al reciclaje para reducir residuos

Madrid, 7 jul (EFE).- Dar una segunda vida a los muebles antes que reciclarlos se consolida como una de las principales apuestas de la economía circular para reducir residuos y el consumo de materias primas, un modelo que además puede contribuir a la inserción social de personas en situación de vulnerabilidad.

Ese es el planteamiento de la colaboración entre la empresa española de diseño de muebles Kave Home y la asociación Reto a la Esperanza, un proyecto que restaura muebles y otros productos con potencial de reutilización para evitar que se conviertan en residuos, al tiempo que favorece la formación y la integración sociolaboral de personas vulnerables.

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"La reparación del mobiliario es una herramienta eficaz tanto para prolongar la vida útil de los materiales como para favorecer la capacitación e integración sociolaboral", explica a EFE el equipo de sostenibilidad de Kave Home.

Los artículos empleados en el proyecto proceden principalmente de devoluciones, procesos logísticos o flujos internos de la compañía; antes de descartarlos, el equipo de circularidad analiza su estado y prioriza siempre mantenerlos en uso.

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"La primera opción es reintroducir el producto al circuito comercial habitual. Cuando necesita una intervención previa, se reacondiciona y, si aún puede tener una segunda vida mediante restauración, se deriva a la asociación Reto a la Esperanza", detallan.

Una vez en los talleres de la entidad, los muebles son reparados por personas participantes en sus programas de inserción y posteriormente se destinan al equipamiento de centros sociales o a la venta solidaria para contribuir a financiar la actividad de la organización.

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Según la empresa, la iniciativa benefició a 1.301 personas en 2024 y a 1.111 durante 2025, entre usuarios de distintos centros de la asociación en España y otros países europeos.

La experiencia refleja un cambio de enfoque dentro de la economía circular, donde la reutilización empieza a consolidarse como una alternativa prioritaria frente al reciclaje cuando el estado del producto lo permite.

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"Defendemos que la reutilización y la reparación deben situarse por delante del reciclaje porque prolongar la vida útil de una pieza existente siempre supone una alternativa más eficiente y de menor impacto ambiental", sostienen desde la empresa.

No obstante, consideran que el principal desafío para avanzar hacia un modelo más sostenible comienza incluso antes de que el producto llegue al consumidor.

"El verdadero cambio de paradigma pasa por asumir que la circularidad empieza en el diseño", afirman, en una defensa del ecodiseño como herramienta para fabricar muebles "más duraderos, reparables y reciclables".

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En el futuro a corto plazo, la compañía prevé consolidar este proyecto mientras continúa reforzando sus procesos de circularidad, ampliando la recuperación de productos y potenciando canales como los establecimientos 'outlet' para prolongar la vida útil del mobiliario. EFE