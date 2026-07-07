Inversión de ocho millones para tres barreras en el Guadalquivir contra las narcolanchas

Sevilla, 7 jul (EFE).- El río Guadalquivir contará con tres barreras flotantes, en las que se invertirán 8 millones de euros, para controlar y evitar la entrada de embarcaciones dedicadas al narcotráfico, según ha avanzado este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

"El Gobierno de España sigue adoptando medidas para la lucha contra el narcotráfico", ha destacado en declaraciones facilitadas a los medios Fernández, quien ha indicado que dicha inversión ha sido tratada en el último Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

Según el delegado, la instalación de estas barreras flotantes en el Guadalquivir es "una más de las muchas medidas" adoptadas en el marco del plan especial de lucha contra el narcotráfico.

Desde su entrada en vigor en junio de 2018 ha propiciado más de 48.000 operaciones, más de 32.400 personas detenidas o investigadas, y la incautación de más de 2.200 toneladas de droga, ha detallado.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya indicó el pasado mayo en el Senado que el proyecto de instalación de barreras móviles en el Guadalquivir para impedir la entrada de narcolanchas se enmarca en el control de las rutas fluviales y supondrá una inversión superior a los 12 millones de euros tras un convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla. EFE