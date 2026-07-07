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Hallan maxilar de oso extinguido en la nueva campaña de excavaciones de Caravaca (Murcia)

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Murcia, 7 jul (EFE).- La nueva campaña de excavaciones en la Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar (Caravaca de la Cruz, Murcia) ha permitido localizar en sus primeros días un hueso maxilar perteneciente a una especie de oso extinguida de una fauna que habitó el sureste durante el Pleistoceno Inferior, según fuentes municipales.

El descubrimiento se ha producido en este yacimiento del Paleolítico Inferior, datado entre hace 900.000 y 800.000 años, donde un equipo de doce investigadores ha retomado los trabajos de campo tras dos años de interrupción.

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La campaña, dirigida por el profesor emérito de la Universidad de Murcia Michael-John Walker, el arqueólogo Mariano Vicente López Martínez y la investigadora María Haber Uriarte, centrará este año sus trabajos en ampliar la excavación de las zonas más profundas de la cavidad, donde se concentran abundantes restos de grandes mamíferos extinguidos.

Además, continuará el estudio de los niveles en los que se localizaron evidencias del uso controlado del fuego por grupos humanos y seguirá documentando la tecnología empleada en la fabricación de herramientas de piedra.

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Las excavaciones iniciadas a principios de la década de 1990 han situado a Cueva Negra entre los principales yacimientos europeos para el estudio de los primeros pobladores del continente. Entre los hallazgos más relevantes figuran algunas de las evidencias más antiguas del uso controlado del fuego fuera de África y una de las hachas de mano más antiguas documentadas en Europa. EFE

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