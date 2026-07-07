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España despide a CR7 y Bélgica no perdona al último país organizador ni a Balogun

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Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- España y Bélgica se enfrentarán el 10 de julio en Los Ángeles en la fase de cuartos de final del Mundial, que este lunes se quedó sin Portugal y su estandarte Cristiano Ronaldo, así como Estados Unidos, el último país organizador en competencia tras las despedidas de México y Canadá.

El caso Folarin Balogun, delantero estadounidense expulsado el 1 de julio en la fase de dieciseisavos que pudo jugar hoy, pese a la sanción automática y a las protestas por anuencia de la Comisión de Disciplina de la FIFA y la intervención admitida por Donald Trump, marcó las horas previas al partido jugado en Seattle.

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Pero el triunfo incontestable de los Diablos Rojos por 1-4 y el paso inadvertido del jugador de 25 años apagó el incendio, aunque no curó las heridas dejadas por el choque entre Europa y Estados Unidos.

Horas antes, en Dallas, la Roja se impuso en el minuto 91 a Portugal con un gol que fabricó con jugadores que estaban en el banquillo.

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La cuarta y última fecha de programación de los octavos de final pone en acción a los últimos dos representantes sudamericanos que permanecen en el Mundial.

A las 16:00 GMT el campeón del pasado Mundial, Argentina, choca con Egipto en Atlanta, y a las 20:00 GMT chocarán en Vancouver las selecciones de Colombia y Suiza.

Alguien debía quedar afuera y le correspondió a Cristiano Ronaldo con todo el peso de su historia: seis mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), ningún título y once goles.

En esta edición 23 de la Copa del Mundo, CR7 jugó 5 partidos y marcó 3 tantos.

La selección de España no lo tuvo fácil ante Portugal, que falló en los últimos compases de un partido que parecía condenado al alargue.

El 'Ábrete Sésamo' para romper la sólida defensa liderada por Diogo Costa lo encontró Luis de la Fuente en el banquillo. A los 73 minutos envió a Ferrán Torres por Álex Baena y en el 85 a Fabián Ruiz Peña por Pedri y a Mikel Merino por Dani Olmo.

Y 6 minutos después Mikel Merino puso la guinda a una triangulación con Ruiz Peña y Torres.

El partido de cuartos de final se jugará el 10 de julio en Los Ángeles.

Bélgica acabó en Seattle con la esperanza del Equipo de las Barras y las Estrellas con un juego envolvente de principio a fin y un doblete de Charles De Ketelaere (minutos 9 y 33), y sendos tantos de Hans Vanaken (m.57) y Romelu Lukaku (m.93).

Malik Tilman, de nuevo en su especialidad, el tiro libre (m.31) devolvió por unos minutos la esperanza.

La vigésima tercera edición del Mundial perdió hoy a sus tres organizadores. Canadá cayó el sábado pasado al ser goleado 0-3 por Marruecos y el domingo sucumbió México por 2-3 ante Inglaterra. EFE

(foto)

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