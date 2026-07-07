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El Real Valladolid refuerza su ataque con el fichaje de Luis Chacón hasta junio de 2031

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Valladolid, 7 jul (EFE).- El Real Valladolid y el RC Deportivo han llegado a un acuerdo por el traspaso del delantero Luis Rodríguez Chacón, que será jugador blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2031, después de jugar las dos últimas temporadas en la Cultural Leonesa cedido por su club de origen.

Chacón se formó en las categorías inferiores del Racing Club de Ferrol, con cuyo primer equipo debutó siendo juvenil antes de pasar por la UD Somozas y el CD Arenteiro, hasta que en el verano de 2024 fichó por el RC Deportivo.

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Durante las dos últimas temporadas ha estado cedido en la Cultural Leonesa, la última de ellas en LaLiga Hypermotion 2025-2026 en la que logró ocho goles y sumó tres asistencias en los cuarenta partidos disputados.

El nuevo jugador blanquivioleta, que puede actuar en la media punta o en banda, afronta un nuevo reto en el que tratará de aportar su calidad en la faceta ofensiva del Pucela, que se ha visto reforzada para esta temporada de manera especial, han informado fuentes del club. EFE

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mim/rjh/cmm

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