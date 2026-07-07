El Gobierno retira la Gran Cruz de Sanidad a Vallejo-Nájera por su vinculación franquista

Madrid, 7 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha retirado este martes, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad concedida al psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera Lobón, vinculado al aparato ideológico del régimen franquista, por la "incompatibilidad de su legado con los valores democráticos" de la sanidad pública.

Una decisión que el Ministerio de Sanidad justifica en que Vallejo-Nájera utilizó la medicina y la psiquiatría para justificar "políticas de persecución, represión y control social durante la dictadura franquista", y elaboró y difundió "supuestas categorías diagnósticas" que atribuían patología mental a personas y colectivos en función de su ideología, adscripción política o características sociales.

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Todo ello contribuyó "a dotar de apariencia médica y científica" a prácticas de "estigmatización, deshumanización y desposesión de derechos", reforzando mecanismos de control social y justificando la exclusión de quienes pensaban diferente.

Las teorías eugenésicas de Vallejo-Nájera sirvieron de soporte para prácticas como la separación de menores de sus familias, su "sometimiento a procesos de reeducación y la justificación de políticas orientadas a una supuesta regeneración social", censura.

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Actuaciones que representan una "grave quiebra" de los principios éticos y deontológicos que deben regir toda práctica sanitaria, y "contradicen frontalmente" la misión que simboliza la Orden Civil de Sanidad.

"Mantener su nombre entre las personas condecoradas con la orden civil de Sanidad es incompatible con los valores democráticos que hoy definen nuestro sistema sanitario. Retirar esta distinción es un acto de memoria, justicia y de reparación", subrayó la ministra de Sanidad, Mónica García, en un vídeo remitido a los medios el pasado viernes, cuando se conoció la intención del Ejecutivo.

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Hoy, la salud mental -proseguía- "se basa en lo contrario de lo que él defendía, los derechos humanos, la violencia científica, la autonomía de las personas y, sobre todo, el respeto a su dignidad".

Por todo ello, el Gobierno ha decidido retirarle esta distinción ante la "incompatibilidad de su legado" con los valores "democráticos, éticos y humanos" que guían la sanidad pública actual. EFE

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