Continúan los trabajos para sofocar el incendio de Grazalema (Cádiz)

Cádiz, 7 jul (EFE).- Un total de 75 efectivos del Infoca continúan esta mañana trabajando para sofocar el incendio declarado este lunes en el paraje El Alamillo del parque natural de Grazalema, han informado fuentes de este organismo.

Los efectivos están apoyados por cinco vehículos autobombas, medios a los que se sumarán otros este martes.

Durante la noche los trabajos se han enfocado en el flanco derecho, el que estaba más activo, en el lado más alejado del pueblo y con más vegetación, con maquinaria y de forma manual.

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A las 9.00 horas, tras un vuelo de reconocimiento, los responsables del operativo evaluarán la situación del incendio que ha alcanzado un perímetro de más de 220 hectáreas y que en la tarde de ayer obligó al desalojo preventivo de 188 vecinos y clientes de hoteles y casas rurales de la zona, de los cuales 92 pudieron volver a sus casas anoche. EFE