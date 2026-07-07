CGPJ exige a Justicia reforzar juzgados de clausulas suelo o se suspenderán 12.500 casos

Madrid, 7 jul (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Ministerio de Justicia que reconsidere su negativa a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, ya que de lo contrario cerca de 12.500 expedientes quedarán suspendidos en el segundo semestre del año.

En una nota este martes, el CGPJ pide además la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales.

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En su reunión de este martes, la Comisión Permanente del Consejo, que el pasado 1 de julio ya aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsidere esa decisión, ha acordado "reiterar esa solicitud de reconsideración", indica la nota.

Se trata de reforzar los órganos judiciales especializados en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).

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Dicha negativa, prosigue el documento, supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año, según constata un informe del Servicio de Inspección.

El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde el servicio de Inspección calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos; a continuación figuran la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos, y Cataluña, con 2.400 asuntos sólo en la provincia de Barcelona.

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Todo ello preocupa al CGPJ, que entiende que este estado de cosas obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran "necesarias e imprescindibles" para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.

Este martes, la asociación de consumidores Asufin ha denunciado en un comunicado las primeras paralizaciones de los procesos abiertos en los 62 juzgados especializados en cláusulas suelo tras la decisión de poner fin a la dotación económica extra para estos órganos judiciales. EFE

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