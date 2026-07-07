Espana agencias

Castilla-La Mancha ve una "aberración" el modelo de financiación apoyado solo por Cataluña

Guardar
Google icon

Toledo, 7 jul (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que el nuevo modelo de financiación autonómica está pensado "única y exclusivamente para favorecer a Cataluña" y ha asegurado que sería "una verdadera barbaridad" y "una aberración" que se materializara con el respaldo de una sola comunidad autónoma.

De este modo ha respondido Martínez Guijarro a preguntas de los periodistas en Toledo, sobre el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para el 29 de julio, en el que se debatirá la propuesta del Gobierno de España del nuevo modelo de financiación autonómica.

PUBLICIDAD

El vicepresidente primero ha explicado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, tiene la intención de llevar a ese CPFF el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, que se prevé que solo cuente con el apoyo de Cataluña, lo que pondría de manifiesto, a su juicio, que el modelo está pensado "única y exclusivamente" para favorecer a esta comunidad y "generar privilegios a un territorio a costa del resto".

Por ello, ha avanzado que Castilla-La Mancha se opondrá "con absoluta rotundidad" si finalmente el 29 de julio esa es la propuesta que lleva el Ministerio de Hacienda.

PUBLICIDAD

"Si se materializa esa decisión, se estaría aprobando un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas con el respaldo de una sola comunidad autónoma", ha continuado Martínez Guijarro, quien ha considerado "una verdadera barbaridad, una aberración desde el punto de vista político, imponer un modelo de financiación teniendo a la práctica totalidad de las comunidades autónomas en contra".

Asimismo, ha señalado que el consejero de Hacienda ha planteado pedir que el Gobierno de España "se abstuviera" para que fueran las autonomías las que decidieran si están de acuerdo o no con el modelo y ha añadido que, "obviamente, estamos en absoluto desacuerdo la inmensa mayoría", de distintas formaciones políticas.

"No se trata solo de la cantidad, sino del modelo. Y el modelo no puede ser establecer una serie de privilegios para una comunidad autónoma", ha insistido el vicepresidente primero, quien ha aseverado que Castilla-La Mancha asistirá a la reunión del CPFF para trasladar la opinión del Gobierno regional y su propuesta, al tiempo que ha considerado que "sería bueno" que las demás regiones también lo hicieran.

De igual modo, ha indicado que "lo prudente" sería iniciar un debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar llegar a un acuerdo "con el máximo posible de comunidades autónomas", no solo con una, en concreto, con "un partido político independentista de Cataluña que no está en el Gobierno", ha apuntado en alusión a Esquerra Republicana.

"Todo un despropósito que esperamos que sean capaces de reconducir hacia algo bastante más razonable", ha concluido Martínez Guijarro. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

Desde el Ayuntamiento han señalado que no se han producido heridos

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

La Aemet ha advertido de los valores sin precedentes y sus consecuencias

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Estados Unidos, Canadá y México son anfitriones del gran evento futbolístico del año, y la gastronomía hace su aparición en forma de descomunales ejemplos de ‘fast food’

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

El líder de Vox ha expresado su desacuerdo con el presidente estadounidense por las críticas dirigidas a Giorgia Meloni, señalando la importancia de mantener el respeto entre socios internacionales

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

La verdadera razón por la que no debes abrir las ventanas y encender el aire al mismo tiempo

Las consecuencias van desde el mantenimiento y la utilidad hasta la factura energética

La verdadera razón por la que no debes abrir las ventanas y encender el aire al mismo tiempo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo