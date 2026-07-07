Castilla-La Mancha ve una "aberración" el modelo de financiación apoyado solo por Cataluña

Toledo, 7 jul (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que el nuevo modelo de financiación autonómica está pensado "única y exclusivamente para favorecer a Cataluña" y ha asegurado que sería "una verdadera barbaridad" y "una aberración" que se materializara con el respaldo de una sola comunidad autónoma.

De este modo ha respondido Martínez Guijarro a preguntas de los periodistas en Toledo, sobre el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para el 29 de julio, en el que se debatirá la propuesta del Gobierno de España del nuevo modelo de financiación autonómica.

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El vicepresidente primero ha explicado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, tiene la intención de llevar a ese CPFF el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, que se prevé que solo cuente con el apoyo de Cataluña, lo que pondría de manifiesto, a su juicio, que el modelo está pensado "única y exclusivamente" para favorecer a esta comunidad y "generar privilegios a un territorio a costa del resto".

Por ello, ha avanzado que Castilla-La Mancha se opondrá "con absoluta rotundidad" si finalmente el 29 de julio esa es la propuesta que lleva el Ministerio de Hacienda.

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"Si se materializa esa decisión, se estaría aprobando un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas con el respaldo de una sola comunidad autónoma", ha continuado Martínez Guijarro, quien ha considerado "una verdadera barbaridad, una aberración desde el punto de vista político, imponer un modelo de financiación teniendo a la práctica totalidad de las comunidades autónomas en contra".

Asimismo, ha señalado que el consejero de Hacienda ha planteado pedir que el Gobierno de España "se abstuviera" para que fueran las autonomías las que decidieran si están de acuerdo o no con el modelo y ha añadido que, "obviamente, estamos en absoluto desacuerdo la inmensa mayoría", de distintas formaciones políticas.

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"No se trata solo de la cantidad, sino del modelo. Y el modelo no puede ser establecer una serie de privilegios para una comunidad autónoma", ha insistido el vicepresidente primero, quien ha aseverado que Castilla-La Mancha asistirá a la reunión del CPFF para trasladar la opinión del Gobierno regional y su propuesta, al tiempo que ha considerado que "sería bueno" que las demás regiones también lo hicieran.

De igual modo, ha indicado que "lo prudente" sería iniciar un debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar llegar a un acuerdo "con el máximo posible de comunidades autónomas", no solo con una, en concreto, con "un partido político independentista de Cataluña que no está en el Gobierno", ha apuntado en alusión a Esquerra Republicana.

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"Todo un despropósito que esperamos que sean capaces de reconducir hacia algo bastante más razonable", ha concluido Martínez Guijarro. EFE

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