Beatriz Cepeda reivindica a la última mujer condenada a muerte por la Inquisición

Gijón, 7 jul (EFE).- La escritora Beatriz Cepeda, quien firma sus obras con el seudónimo 'Perra de Satán', ha reivindicado la figura de María de los Dolores López, una monja católica ciega que en 1781 fue la última mujer condenada a muerte en la hoguera por el Tribunal de la Inquisición, que la acusó de herejía y lujuria.

Cepeda (Zamora, 1987), que participa en el ciclo 'Transgresoras' de la Semana Negra de Gijón, en el que se homenajea a mujeres relevantes del feminismo, ha dicho que la figura de la 'beata Dolores' puede analizarse desde la perspectiva de una mujer feminista, "bisexual y amante de las prácticas BDSM" (siglas de las prácticas sadomasoquistas), que murió por garrote vil y posteriormente fue quemada en una hoguera el 24 de agosto de 1781.

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Cepeda ha destacado el "largo proceso" al que fue sometida Dolores por el tribunal inquisidor, que durante cinco años la tuvo "sometida" a duros interrogatorios y que finalmente la condenó a morir bajo el garrote vil para después quemar su cuerpo en una hoguera.

La escritora ha dicho que el pecado de Dolores fue "ser una mujer muy lujuriosa, que mantenía relaciones con muchas personas, hombres y mujeres".

En un encuentro con la prensa en el festival literario, Cepeda ha incidido en que la historia de Dolores es de alguna manera "un espejo" de la posición actual de la jerarquía eclesiástica frente a los casos de abusos a menores.

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En ese sentido, ha afirmado que los hombres que tuvieron relaciones sexuales con la 'beata Dolores' no tuvieron condenas de muerte sino de exilio, de la misma manera que ahora son trasladados los curas denunciados por abusos.

Cepeda también ha considerado que existe "cierto paralelismo" entre la historia de Dolores y la violencia machista por la que hombres asesinan a mujeres.

La autora zamorana, que también es monologuista y editora, ha publicado tres novelas: 'Kilo arriba, kilo abajo', sobre el proceso de adelgazamiento; 'Es un escándalo', sobre las dificultades de una mujer independiente, y 'Dario no quiere estar muerto', ambientada en la riada en Ribadelago en 1959. EFE

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