Espana agencias

Beatriz Cepeda reivindica a la última mujer condenada a muerte por la Inquisición

Guardar
Google icon

Gijón, 7 jul (EFE).- La escritora Beatriz Cepeda, quien firma sus obras con el seudónimo 'Perra de Satán', ha reivindicado la figura de María de los Dolores López, una monja católica ciega que en 1781 fue la última mujer condenada a muerte en la hoguera por el Tribunal de la Inquisición, que la acusó de herejía y lujuria.

Cepeda (Zamora, 1987), que participa en el ciclo 'Transgresoras' de la Semana Negra de Gijón, en el que se homenajea a mujeres relevantes del feminismo, ha dicho que la figura de la 'beata Dolores' puede analizarse desde la perspectiva de una mujer feminista, "bisexual y amante de las prácticas BDSM" (siglas de las prácticas sadomasoquistas), que murió por garrote vil y posteriormente fue quemada en una hoguera el 24 de agosto de 1781.

PUBLICIDAD

Cepeda ha destacado el "largo proceso" al que fue sometida Dolores por el tribunal inquisidor, que durante cinco años la tuvo "sometida" a duros interrogatorios y que finalmente la condenó a morir bajo el garrote vil para después quemar su cuerpo en una hoguera.

La escritora ha dicho que el pecado de Dolores fue "ser una mujer muy lujuriosa, que mantenía relaciones con muchas personas, hombres y mujeres".

En un encuentro con la prensa en el festival literario, Cepeda ha incidido en que la historia de Dolores es de alguna manera "un espejo" de la posición actual de la jerarquía eclesiástica frente a los casos de abusos a menores.

PUBLICIDAD

En ese sentido, ha afirmado que los hombres que tuvieron relaciones sexuales con la 'beata Dolores' no tuvieron condenas de muerte sino de exilio, de la misma manera que ahora son trasladados los curas denunciados por abusos.

Cepeda también ha considerado que existe "cierto paralelismo" entre la historia de Dolores y la violencia machista por la que hombres asesinan a mujeres.

La autora zamorana, que también es monologuista y editora, ha publicado tres novelas: 'Kilo arriba, kilo abajo', sobre el proceso de adelgazamiento; 'Es un escándalo', sobre las dificultades de una mujer independiente, y 'Dario no quiere estar muerto', ambientada en la riada en Ribadelago en 1959. EFE

jgg/gv/aam

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

Detectar las discrepancias entre lo que se cree, se recuerda y se muestra ayuda a ajustar la autoimagen

Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

Desde el Ayuntamiento han señalado que no se han producido heridos

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

La Aemet ha advertido de los valores sin precedentes y sus consecuencias

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Estados Unidos, Canadá y México son anfitriones del gran evento futbolístico del año, y la gastronomía hace su aparición en forma de descomunales ejemplos de ‘fast food’

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

El líder de Vox ha expresado su desacuerdo con el presidente estadounidense por las críticas dirigidas a Giorgia Meloni, señalando la importancia de mantener el respeto entre socios internacionales

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo