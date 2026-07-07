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Abascal replica a Feijóo que Vox quiere ganar las elecciones: "No me veo como vicepresidente, me presento a presidente"

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Santiago Abascal ha contestado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su formación se presenta a los comicios para ganarlos, no para facilitar la investidura del 'popular'. "No me veo como vicepresidente porque me presento a presidente", ha asegurado el líder de Vox.

Feijóo ya ha defendido gobernar con Vox si es "el mandato" de las urnas, pero el lunes reafirmó que la intención del PP es gobernar en solitario, pese a que las encuestas pronostican que necesitará a los de Abascal para alcanzar la mayoría absoluta.

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En una entrevista concedida a La mirada crítica de Telecinco, recogida por Europa Press, el líder de Vox ha insistido en que se presenta a la Presidencia y su partido concurre a los comicios "para ganarlos". "Yo tengo el objetivo de ser presidente, yo no me veo como vicepresidente (de un gobierno del PP) porque me presento a la Presidencia", ha abundado.

Abascal ha asegurado que tiene buena relación personal con Feijóo y ha defendido que, pese a las críticas de Vox al PP por la, a su juicio, connivencia con las políticas socialistas, se llevan bien. "Hemos denunciado los acuerdos del PP con el PSOE (...) eso no significa tener una mala relación, significa que tenemos la obligación de decir la verdad", ha aclarado.

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Para muestra, los acuerdos entre ambas formaciones para gobernar en coalición Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía vertebrados por el concepto de prioridad nacional.

Así, Vox y el PP vuelven a asociarse en varias autonomías después del fiasco de los pactos autonómicos tras las elecciones de 2023 en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, rotos en 2024 por los de Abascal por las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

La relación actual es de "respeto", según Abascal, que cree que los socios "siempre han sabido" que están condenados a entenderse. "Respetamos a nuestro socio de gobierno, con el que podemos tener muchas discrepancias y hemos tenido muchas discrepancias (...) y le pedimos que nos respete y respete los pactos", ha matizado.

En este sentido, y tal y como advirtió en la Asamblea General Ordinaria de Vox a finales de junio, el líder de Vox ha repetido que romperán de nuevo si los acuerdos no se cumplen y si sus socios les ponen "zancadillas".

SATISFECHOS CON LOS ACUERDOS, AUNQUE HABRÍAN QUERIDO MÁS

Sobre los acuerdos sellados con el PP, el último la semana pasada en Andalucía, Abascal se ha declarado "satisfecho" en cualquier caso, aunque es consciente de que el veredicto de las urnas no les permite "imponer todo" su programa electoral. "Hemos logrado cosas importantes, pero no hemos logrado todas las que nos gustaría, ni muchísimo menos", ha indicado.

Requerido por la divergencia entre PP y Vox en torno a la prioridad nacional, que los 'populares' identifican con el arraigo, Abascal ha aclarado que se trata de "un principio político y moral basado en el sentido común que comparten la inmensa mayoría de los españoles". Vox lo sintetiza en que los españoles vayan primero a la hora de recibir ayudas y subvenciones.

"No es anticonstitucional, que la Constitución no recoja un término no significa que lo sea", ha distinguido, antes de hacer hincapié en que "los españoles no pueden ser discriminados en su propia patria". Así las cosas, cree "un logro" haberlo introducido en los acuerdos regionales con el PP.

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EuropaPress

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