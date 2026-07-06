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Un acertante de Lebrija (Sevilla) gana más de 700.000 euros en la Bonoloto del lunes

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Madrid, 6 jul (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 6 de julio, ha aparecido un boleto acertante de la primera categoría (seis aciertos), premiado con 702.784,32 euros, que ha sido validado en la administración de loterías número uno de Lebrija (Sevilla), situada en la calle Benito Vela, 32.

De la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen dos boletos acertantes, a los que les ha correspondido un premio de 67.675,18 euros a cada uno de ellos, ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

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Los dos boletos han sido validados en la administración de loterías número ocho de Avilés (Asturias) y en la número 13 de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Combinación ganadora: 37-23-15-14-35-42

Complementario: 40

Reintegro: 9

cmm/plv

EFE

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