Tres corridas de figuras componen el abono taurino de la Semana Grande de San Sebastián

San Sebastián, 6 jul (EFE).- Tres corridas de toros en las que se anuncian las principales figuras del toreo componen este año el abono de la Semana Grande de San Sebastián, que se celebrará entre los días 13 y 16 del próximo mes de agosto en el recinto cubierto del coso de Illumbe.

La empresa Servicios BMF, gestora del coso donostiarra, ha contratado de nuevo a Morante de la Puebla y a Roca Rey, que actuarán en tardes separadas pero que serán los grandes atractivos de un abono en el que también se anuncian algunos de los triunfadores de la pasada feria de San Isidro, como el diestro riojano Diego Urdiales o el extremeño Alejandro Talavante.

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El abono comenzará el jueves 13 de agosto, con una corrida de la ganadería de Zalduendo que será lidiada por Diego Urdiales y los sevillanos Daniel Luque y Borja Jiménez.

Al día siguiente, 14 de agosto, llega el turno de Morante de la Puebla, quien junto a José María Manzanares, ganador de la Concha de Oro al triunfador de la edición del pasado año, estoqueará cuatro toros de Garcigrande. Ese día, por delante, también actuará el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza ante reses de Carmen Lorenzo.

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El punto final a la feria lo pondrá el sábado 15 un cartel internacional, con el francés Sebastián Castella, el español Talavante y el peruano Andrés Roca Rey, con un encierro de la divisa de Alcurrucén.

Un año más, la empresa organizadora establece una reducción de precio en las entradas a los festejos a los menores de 30 años, en su apuesta por el público joven que también puede disfrutar de la oferta de ocio en torno al moderno coso de Illumbe. EFE

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