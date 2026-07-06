Espana agencias

Tres corridas de figuras componen el abono taurino de la Semana Grande de San Sebastián

Guardar
Google icon

San Sebastián, 6 jul (EFE).- Tres corridas de toros en las que se anuncian las principales figuras del toreo componen este año el abono de la Semana Grande de San Sebastián, que se celebrará entre los días 13 y 16 del próximo mes de agosto en el recinto cubierto del coso de Illumbe.

La empresa Servicios BMF, gestora del coso donostiarra, ha contratado de nuevo a Morante de la Puebla y a Roca Rey, que actuarán en tardes separadas pero que serán los grandes atractivos de un abono en el que también se anuncian algunos de los triunfadores de la pasada feria de San Isidro, como el diestro riojano Diego Urdiales o el extremeño Alejandro Talavante.

PUBLICIDAD

El abono comenzará el jueves 13 de agosto, con una corrida de la ganadería de Zalduendo que será lidiada por Diego Urdiales y los sevillanos Daniel Luque y Borja Jiménez.

Al día siguiente, 14 de agosto, llega el turno de Morante de la Puebla, quien junto a José María Manzanares, ganador de la Concha de Oro al triunfador de la edición del pasado año, estoqueará cuatro toros de Garcigrande. Ese día, por delante, también actuará el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza ante reses de Carmen Lorenzo.

PUBLICIDAD

El punto final a la feria lo pondrá el sábado 15 un cartel internacional, con el francés Sebastián Castella, el español Talavante y el peruano Andrés Roca Rey, con un encierro de la divisa de Alcurrucén.

Un año más, la empresa organizadora establece una reducción de precio en las entradas a los festejos a los menores de 30 años, en su apuesta por el público joven que también puede disfrutar de la oferta de ocio en torno al moderno coso de Illumbe. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

El Gobierno publica el primer listado de beneficiarios de una ayuda de más de 607 millones de euros y abre el plazo para confirmar la subvención hasta el 27 de julio

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

Dani García, chef Michelin: “Para unas berenjenas fritas cremosas por dentro y crujientes por fuera, meto los bastones unos segundos en agua con gas”

El chef malagueño aprendió este truco en La Niña del Pisto, una taberna de su Marbella natal que consigue bordar esta receta clásica de la cocina andaluza

Dani García, chef Michelin: “Para unas berenjenas fritas cremosas por dentro y crujientes por fuera, meto los bastones unos segundos en agua con gas”

El final de ‘Aquí no hay quien viva’ cumple 20 años: un episodio “amargo” que nunca debió existir y que se grabó 24 horas antes

Dos décadas después, la ficción creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero continúa siendo un fenómeno sin precedentes en nuestro país

El final de ‘Aquí no hay quien viva’ cumple 20 años: un episodio “amargo” que nunca debió existir y que se grabó 24 horas antes

Cuándo es la Velada del Año VI: horario, dónde verla y cuánto tiempo dura

Queda menos de un mes para que los boxeadores se enfrenten en el ring del estadio de La Cartuja en Sevilla

Cuándo es la Velada del Año VI: horario, dónde verla y cuánto tiempo dura

La jueza de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La magistrada, que sustituye al juez Peinado durante sus vacaciones, autoriza la devolución temporal del pasaporte para el viaje al Reino Unido, pero mantiene las medidas cautelares y rechaza la salida a Turquía al apreciar mayores dificultades de cooperación judicial

La jueza de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La jueza de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

ECONOMÍA

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Cuándo es la Velada del Año VI: horario, dónde verla y cuánto tiempo dura

El día que la FIFA indultó a Cristiano Ronaldo: el jugador de Portugal se habría perdido los dos primeros partidos del Mundial 2026

El once de Portugal, analizado por su propio seleccionador: “Cuando Cristiano está dentro del área, se abren espacios en otras zonas”

A qué hora se juega el Portugal-España y dónde ver el partido: Cristiano y Lamine Yamal se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026