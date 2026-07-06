PortAventura pone a la venta 500 piezas de los railes del Dragon Khan con fines solidarios

Tarragona, 6 jul (EFE).- PortAventura World ha transformado los raíles originales de la montaña rusa Dragon Khan en 500 piezas de edición limitada a la venta, cuyos beneficios irán destinados al proyecto social de su fundación Dreams Village, que ofrece estancias gratuitas en el 'resort' tarraconense a familias con menores que padecen enfermedades graves.

PortAventura World renovó a principios de este año parte de la atracción y, en lugar de desechar los raíles sustituidos, ha decidido conservarlos y convertirlos en objetos de colección con un fin solidario, “uniendo el valor emocional de uno de los grandes iconos del 'resort' con el compromiso social de la Fundación PortAventura”, señala en un comunicado.

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Cada una de las 500 piezas está elaborada a partir de un corte transversal de la vía original de Dragon Khan. Los fragmentos han sido tratados para garantizar su conservación y están presentados sobre una peana de resina, numerados individualmente y acompañados de una nota que explica su singularidad y origen.

La colección está disponible a partir de este lunes, 6 de julio, en las tiendas físicas de PortAventura World por un precio de 60 euros. EFE

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