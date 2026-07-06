Noruega e Inglaterra cruzan sus caminos en cuartos y dejan en depresión a Brasil y México

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- Noruega y su estrella, Erling Haaland, asestaron este domingo un sonoro golpe en la mesa del Mundial al inscribirse por primera vez en su historia en unos cuartos de final y enviar a casa a Brasil, una ecuación que a la vez los deja en ruta de colisión de Inglaterra, verdugo de México en el Azteca.

En contravía del creciente protagonismo de Haaland cruzaron hoy Neymar, Danilo y otras consagradas figuras de la Canarinha, que con el fracaso anunciaron su adiós.

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El sueño mexicano se estrelló con el muro inglés en un durísimo partido que resolvieron con diez Jude Bellingham con un doblete y Harry Kane con el penalti del triunfo.

Noruegos e ingleses chocarán en Miami el 11 de julio.

El tercer día de partidos de octavos de final pondrá frente a frente este lunes a Portugal con España en Dallas a partir de las 17:00 GMT.

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El ganador de esa serie se medirá con el mejor del pulso entre Estados Unidos y Bélgica, que se jugará desde las 00:00 GMT en Seattle.

Este partido tuvo como preámbulo un hecho visto como escándalo por la decisión de la FIFA de indultar al expulsado delantero estadounidense Folarin Balogun en medio del rechazo de la Real Federación Belga y algunos entrenadores, y el beneplácito del presidente de EE.UU., Donald Trump, y del seleccionador, Mauricio Pochettino.

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Brasil está afuera del Mundial de 2026 y el italiano Carlo Ancelotti comienza a sufrir el descontento de un país que no está acostumbrado a procesos y exige resultados, de preferencia con 'jogo bonito'.

La historia se repite con el ingrediente poderoso de que con la eliminación en octavos de final, Neymar, máximo goleador de la Canarinha con 80, 3 más que Pelé, ha anunciado su adiós a los 34 años en el mismo escenario donde todo comenzó cuando tenía 18: el MetLife Stadium de la ciudad de East Rutherford.

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Se trata de la peor campaña mundialista del equipo verdeamarelo desde Italia'90, cuando cayó ante Argentina, también en octavos de final.

En su lacónica despedida Neymar anotó de penalti el descuento que resultó inocuo para el desenlace del partido que los noruegos coinciden en definir como el más importante de su historia.

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Y el culpable de tamaño descalabro fue un delantero de 25 años, Erling Haaland, quien con dos goles que ratifican su exquisito y variado repertorio, uno de cabeza y otro con remate seco a distancia con el pie izquierdo, completó 7 y alcanzó en la cima de los máximos anotadores a Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El 1-2 final dejó una montaña rusa de sensaciones encontradas: A los 2 minutos el VAR negó al centrocampista Patrick Berg un golazo por posición adelantada.

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A los 9 minutos Matheus Cunha fue derribado en el área y Bruno Guimarães se encargó de ejecutar un penalti que nadie dudaba de que correspondía a Vinicius. Ørjan Nyland detuvo el lanzamiento y mantuvo en pie a los Vikingos.

No es un dato menor. El portero de 35 años se convirtió hoy en el primero que en 40 años frustra una celebración de la Canarinha desde los 11 metros. Antes, la frustración se la llevó Zico ante el francés Joël Bats.

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Fue el comienzo de una gran tarde para Nyland con espectaculares atajadas, aunque la última intervención no fue suficiente para neutralizar el penalti ejecutado por Neymar en el décimo minuto añadido al tiempo reglamentario.

Un doblete de Jude Bellingham marcado entre el minuto 36 y el 38 y un gol de penalti a la hora de juego firmado por Harry Kane, el sexto de su cuenta en el torneo, tumbaron la ilusión de México, que hasta hoy no había perdido ni encajado un solo tanto.

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El estadio Azteca fue testigo de una nueva exhibición de Inglaterra, que una vez más demostró que se crece en las dificultades y en climas hostiles.

La ventaja que impuso Bellingham la recortó Julián Quiñones con un golazo en el 42 que trajo de vuelta al partido a los locales, que pudieron llegar al descanso con un empate.

El delantero de origen colombiano alcanzó con su cuarto gol en la competición a los Hernández, Javier 'Chicharito' y Luis 'el Pájaro', los tres son ahora los máximos anotadores de México en copas del mundo.

En el segundo tiempo, el panorama pareció ensombrecerse para los pupilos de Tuchel al recibir la roja directa Jarrel Quansah (m.54) por una temeraria falta sobre Jesús Gallardo.

Pero el panorama se despejó cuando el árbitro concedió a Los Tres Leones penalti por el derribo de Raúl Rangel a Anthony Gordon. 'El Tala' adivinó el ángulo, pero el remate de Kane resultó fuerte.

Fue el cuarto penalti en la jornada de hoy, pues en el primer partido Brasil perdió uno y acertó el otro, mientras que Raúl Jiménez plantó cara a Jodan Pickford. EFE

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