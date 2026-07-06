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Michael Jordan disfruta de unas vacaciones en Capri

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Roma, 6 jul (EFE).- La leyenda del baloncesto Michael Jordan disfruta de unos días de vacaciones en la isla italiana de Capri, donde fue visto paseando con naturalidad entre la gente por la famosa plaza Umberto I, en pleno corazón del enclave.

Jordan caminó de la mano de su esposa, Yvette Prieto, entre la multitud que llenaba el centro de la isla, aparentemente ajeno a su presencia, antes de dirigirse a la terraza de un bar, donde encendió un puro, según imágenes difundidas este lunes.

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Capri, situada frente a la costa de Nápoles, recibe cada verano a numerosas personalidades del deporte, el cine y la moda, atraídas por sus paisajes, su oferta de lujo y su tradicional ambiente vacacional.

El exjugador de baloncesto, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, cinco veces MVP de la temporada y considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, es un asiduo de la isla, a la que suele regresar cada verano.

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Otras de las personalidades que frecuentan Capri son el también histórico del baloncesto Magic Johnson, las leyendas del fútbol Lionel Messi o David Beckham o el actor Leonardo DiCaprio. EFE

(vídeo)

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