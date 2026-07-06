Martes, 7 de julio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- ARGENTINA-EGIPTO. Tras el susto y la esforzada victoria ante Cabo Verde, la Argentina de Lionel Messi pretende disipar cualquier duda sobre su condición de favorita con una victoria ante Egipto en su cruce de octavos en el estadio Mercedes Benz de Atlanta (Georgia, Estados Unidos), una cita que además deparará un duelo entre el astro argentino y Mohammed Salah, en el que podría ser el último Mundial de ambos capitanes. Información de Andrés Sánchez Braun.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- SUIZA-COLOMBIA. La selección de Colombia pone a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en el BC Place de Vancouver (Canadá) en pos de un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez. Información de Mikaela Viqueira.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- Bogotá. La clasificación de Colombia para los octavos de final del Mundial 2026 ha vuelto a llenar de camisetas amarillas las calles del país, donde miles de aficionados se reúnen en plazas, bares, restaurantes, parques y hogares para seguir el partido contra Suiza y convertir una vez más el fútbol en un punto de encuentro.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

CICLISMO TOUR

Foix (Francia). Tras dejar España, la cuarta etapa del Tour de Francia, que lidera desde el lunes el esloveno Tadej Pogacar, conduce este martes al pelotón, desde Carcasona a Foix, a través de 181,9 kilómetros en un trazado ondulado con cuatro puertos de montaña: dos de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

TENIS WIMBLEDON

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título, se enfrenta al alemán Jan-Lennard Struff, y el siete veces campeón serbio Novak Djokovic se ve las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassim en los dos primeros cruces de cuartos de final del cuadro masculino del torneo de Wimbledon, en Londres.

PUBLICIDAD

. En el cuadro femenino y en la misma ronda, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff se enfrentan entre sí, mientras que la checa Karolina Muchova reta a la japonesa Naomi Osaka por un cupo en las semifinales.

(Texto) (Foto)

.

WATERPOLO COPA DEL MUNDO (F)

Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, se prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès para conquistar la Superfinal de la Copa del Mundo que se disputará en Sydney (Australia) del 22 al 26 de julio.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26). 4ª etapa (FOTO): Carcasona-Foix, 181,9 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

.

FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Se completan los octavos de final: Argentina-Egipto, en Atlanta (18.00 CET); y Suiza-Colombia (22.00 CET), en Vancouver.

- Campeonato de Europa femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina (hasta 10). Semifinales: España-Suecia (16.00) y Alemania-Austria (20.00).

- Barcelona. Joan Laporta asiste a la presentación de Barça Play, la nueva plataforma audiovisual del Barcelona (18.30. Load Gallery. Llull, 134). (FOTO) (VÍDEO)

- Bilbao. Presentación del alemán Edin Terzic como nuevo entrenador del Athletic Club (13.00. San Mamés). (FOTO) (VÍDEO)

- Cornellà de Llobregat (Barcelona). Presentación del centrocampista Álex Calatrava como nuevo jugador del Espanyol (12.00. RCDE Stadium).

- Getafe. Presentación del argentino Zaid Romero, los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli y el español Mario Martín como nuevo jugadores del Getafe (10.30. Ciudad Deportiva).

PUBLICIDAD

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y la Liga Conferencia.

.

TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Cuartos de final:

. Pista central (desde las 14.30 CET/12.30 GMT): Jessica Pegula (USA/4)-Coco Gauff (USA/7) y Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Novak Djokovic (SRB/7).

. Pista 1 (desde las 14.00 CET/12.00 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Jan-Lennard Struff (GER), Naomi Osaka (JPN/14)-Karolina Muchova (CZE/10).

.

WATERPOLO

- Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, se prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès para conquistar la Superfinal de la Copa del Mundo que se disputará en Sydney (Australia) del 22 al 26 de julio. (FOTO) (VÍDEO)

PUBLICIDAD

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com