Espana agencias

Martes, 7 de julio de 2026

Guardar
Google icon

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- ARGENTINA-EGIPTO. Tras el susto y la esforzada victoria ante Cabo Verde, la Argentina de Lionel Messi pretende disipar cualquier duda sobre su condición de favorita con una victoria ante Egipto en su cruce de octavos en el estadio Mercedes Benz de Atlanta (Georgia, Estados Unidos), una cita que además deparará un duelo entre el astro argentino y Mohammed Salah, en el que podría ser el último Mundial de ambos capitanes. Información de Andrés Sánchez Braun.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- SUIZA-COLOMBIA. La selección de Colombia pone a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en el BC Place de Vancouver (Canadá) en pos de un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez. Información de Mikaela Viqueira.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- Bogotá. La clasificación de Colombia para los octavos de final del Mundial 2026 ha vuelto a llenar de camisetas amarillas las calles del país, donde miles de aficionados se reúnen en plazas, bares, restaurantes, parques y hogares para seguir el partido contra Suiza y convertir una vez más el fútbol en un punto de encuentro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)            

.

CICLISMO TOUR

Foix (Francia). Tras dejar España, la cuarta etapa del Tour de Francia, que lidera desde el lunes el esloveno Tadej Pogacar, conduce este martes al pelotón, desde Carcasona a Foix, a través de 181,9 kilómetros en un trazado ondulado con cuatro puertos de montaña: dos de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

(Texto) (Foto)

.

TENIS WIMBLEDON

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título, se enfrenta al alemán Jan-Lennard Struff, y el siete veces campeón serbio Novak Djokovic se ve las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassim en los dos primeros cruces de cuartos de final del cuadro masculino del torneo de Wimbledon, en Londres.

. En el cuadro femenino y en la misma ronda, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff se enfrentan entre sí, mientras que la checa Karolina Muchova reta a la japonesa Naomi Osaka por un cupo en las semifinales.

(Texto) (Foto)

.

WATERPOLO COPA DEL MUNDO (F)

Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, se prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès para conquistar la Superfinal de la Copa del Mundo que se disputará en Sydney (Australia) del 22 al 26 de julio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26). 4ª etapa (FOTO): Carcasona-Foix, 181,9 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

.

FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Se completan los octavos de final: Argentina-Egipto, en Atlanta (18.00 CET); y Suiza-Colombia (22.00 CET), en Vancouver.

- Campeonato de Europa femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina (hasta 10). Semifinales: España-Suecia (16.00) y Alemania-Austria (20.00).

- Barcelona. Joan Laporta asiste a la presentación de Barça Play, la nueva plataforma audiovisual del Barcelona (18.30. Load Gallery. Llull, 134). (FOTO) (VÍDEO)

- Bilbao. Presentación del alemán Edin Terzic como nuevo entrenador del Athletic Club (13.00. San Mamés). (FOTO) (VÍDEO)

- Cornellà de Llobregat (Barcelona). Presentación del centrocampista Álex Calatrava como nuevo jugador del Espanyol (12.00. RCDE Stadium).

- Getafe. Presentación del argentino Zaid Romero, los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli y el español Mario Martín como nuevo jugadores del Getafe (10.30. Ciudad Deportiva).

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y la Liga Conferencia.

.

TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Cuartos de final:

. Pista central (desde las 14.30 CET/12.30 GMT): Jessica Pegula (USA/4)-Coco Gauff (USA/7) y Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Novak Djokovic (SRB/7).

. Pista 1 (desde las 14.00 CET/12.00 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Jan-Lennard Struff (GER), Naomi Osaka (JPN/14)-Karolina Muchova (CZE/10).

.

WATERPOLO

- Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, se prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès para conquistar la Superfinal de la Copa del Mundo que se disputará en Sydney (Australia) del 22 al 26 de julio. (FOTO) (VÍDEO)

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendios en España, en directo | El incendio en Sentmenat (Barcelona) tuvo su origen en una excavadora que se incendió en el campo por causas todavía desconocidas

Más de 43.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego este 2026 en España

Incendios en España, en directo | El incendio en Sentmenat (Barcelona) tuvo su origen en una excavadora que se incendió en el campo por causas todavía desconocidas

Qué dice la letra del himno de Portugal: referencias a cuando Gran Bretaña humilló a Lisboa en 1890 y le arrebató sus aspiraciones coloniales en África

Escrita en 1890 por Henrique Lopes de Mendonça, la letra mezcla memoria marinera, orgullo imperial y un estribillo que convoca a las armas

Qué dice la letra del himno de Portugal: referencias a cuando Gran Bretaña humilló a Lisboa en 1890 y le arrebató sus aspiraciones coloniales en África

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

Al lugar se han desplazado especialistas del GEDEX, GREIM y la Unidad Aérea debido a que “el acceso a tierra era muy complicado”

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

La ciudad aragonesa que une a Cristiano Ronaldo y Mikel Oyarzabal: el refugio del Pirineo con una fortaleza medieval y una joya del románico

Las estrellas de la Selección portugesa y La Roja, que se enfrentan este lunes en el Mundial 2026, se han visto muy influenciadas por esta preciosa localidad de Huesca

La ciudad aragonesa que une a Cristiano Ronaldo y Mikel Oyarzabal: el refugio del Pirineo con una fortaleza medieval y una joya del románico

La playa donde veranea Dani Olmo: aguas cristalinas, humedales naturales y un faro emblemático en la Costa Dorada

Recorremos el rincón de la Costa Dorada donde el futbolista de la Selección pasó su infancia y que sigue siendo su lugar favorito cuando piensa en vacaciones

La playa donde veranea Dani Olmo: aguas cristalinas, humedales naturales y un faro emblemático en la Costa Dorada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

ECONOMÍA

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

DEPORTES

Portugal-España, en directo hoy: comienza el partido de los octavos de final entre dos de los mejores equipos del Mundial 2026

Portugal-España, en directo hoy: comienza el partido de los octavos de final entre dos de los mejores equipos del Mundial 2026

Nuno Mendes, la peor pesadilla para la selección española: del susto con un ojeador que creía que iba a secuestrarle de niño a los elogios de Lamine Yamal

Qué dice la letra del himno de Portugal: referencias a cuando Gran Bretaña humilló a Lisboa en 1890 y le arrebató sus aspiraciones coloniales en África

Todos los récords que puede batir Lamine Yamal este Mundial: desde ser el futbolista con más regates en un partido hasta el asistente español más joven

Luis Enrique confía en España para pasar a cuartos del Mundial 2026 y bromea con Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes: “Espero ver una mejor cara”