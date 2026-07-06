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Maíllo insta a la directora de la Guardia Civil a dimitir: "Si fuera ella, yo me haría a un lado"

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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha instado este lunes a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a dimitir de su cargo tras su imputación en el caso 'Leire'.

"Si yo fuera la directora de la Guardia Civil, yo me haría a un lado", ha apostillado durante una rueda de prensa en Madrid en representación de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo.

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Maíllo ha subrayado que hay casos de algunas directivas de determinadas empresas públicas, que sintiéndose inocentes dejan sus responsabilidades porque ven que hay una operación que "solamente les puede desgastar en el ejercicio de su función".

"Yo asumiría que, desde la presunción de inocencia, en un puesto tan delicado como el de la directora de la Guardia Civil se hiciera a un lado, con las informaciones que hay", ha apostillado Maíllo quien ya dijo hace días que González debería dimitir si se demostró que mintió en relación al caso 'Leire'.

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LA IZQUIERDA ALTERNATIVA ESTÁ "LIBRE DE CORRUPCIÓN"

El líder de IU ha proclamado que tanto su formación como el resto de partidos del socio minoritario (en alusión a Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid) está "libre de corrupción" y que el proyecto de la izquierda alternativa representa la lucha contra tramas corruptas.

En este sentido, ha afeado que si el PSOE hubiera hecho casos a sus propuestas de regeneración democráticas, el empresario Víctor de Aldama no hubiera eludido la prisión en la sentencia del caso 'Mascarillas'.

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EuropaPress

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