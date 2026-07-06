La UME vuelve a enviar militares a Cataluña para luchar contra los incendios forestales

Barcelona, 6 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha vuelto a enviar unidades del Cuarto Batallón de Intervención a Cataluña para ayudar a la Generalitat en la extinción de los incendios declarados este lunes en los municipios de Carme y Sentmenat, en la provincia de Barcelona.

Según ha informado la UME en las redes sociales, estas unidades se desplegarán en los dos incendios que más preocupan ahora en Cataluña, los de Carme y Sentmenat, que avanzan sin control tras quemar 400 y 90 hectáreas, respectivamente.

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En Cataluña se ha declarado hoy un tercer incendio en Artesa de Segre, en Lleida, que ya ha podido ser controlado.

La UME ya envió la pasada semana más de 200 efectivos a Cataluña para colaborar en las labores de extinción del incendio de Les Gavarres, en Girona, que está estabilizado y ha quemado más de 2.000 hectáreas. EFE

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