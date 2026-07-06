Una nueva terapia logra atacar el cáncer de ovario reduciendo el daño a las células sanas

Modelo de cáncer de ovario. (Canva)

La Fundación Cris Contra el Cáncer ha presentado este lunes una nueva investigación que logra atacar el cáncer de ovario con menos toxicidad para el cuerpo. Esta nueva terapia, liderada por el doctor Atanasio Pandiella, logra dirigir el tratamiento directamente a las células tumorales, reduciendo el daño a las partes sanas.

Según datos de GLOBOCAN y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), cada año se diagnostican 300.000 nuevos casos de cáncer de ovario en el mundo, de los que cerca de 4.000 suceden en España. El cáncer de ovario es uno de los tumores más agresivos y complejos de tratar en el campo de la oncología. La principal dificultad reside en el diagnóstico tardío, que hace que el tumor se detecte cuando ya se ha extendido por la cavidad abdominal, lo que complica el tratamiento.

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La cirugía y la quimioterapia logran responder en un inicio a los tumores, pero alrededor del 70% de los pacientes vuelve a recaer en los primeros años y desarrolla resistencia al tratamiento.

Una estrategia para llevar el tratamiento al centro del cáncer

La investigación utiliza una estrategia sencilla a la par que eficaz: busca una molécula presente en cantidades elevadas en las células tumorales, pero mucho más reducida en las células sanas, que le sirve como “puerta de entrada” para dirigir el tratamiento contra el cáncer. Se trata de un cambio de perspectiva relevante, porque ya no es necesario encontrar la molécula causante del crecimiento tumoral, sino cualquiera que logre identificar las células malignas para atacarlas directamente.

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En concreto, utiliza anticuerpos conjugados a fármacos (ADC), una tecnología que permite dirigir tratamientos de forma selectiva a células tumorales. Estas terapias combinan tres elementos: un anticuerpo que reconoce la molécula de la célula tumoral, un fármaco muy potente y una unión química capaz de controlar cuándo se libera dicho fármaco.

El anticuerpo se fija en el tumor y entra en la célula a partir de esa molécula. Una vez dentro, se libera el medicamento, destruyendo la célula tumoral desde su interior. “En lugar de atacar todo el organismo, este enfoque actúa de forma mucho más selectiva. Esa precisión hace de los ADCs terapias eficaces y con relativamente baja toxicidad para las pacientes”, expresa la Fundación Cris Contra el Cáncer en un comunicado.

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El equipo del doctor Pandiella ha probado esta estrategia con dos fármacos. En el primer estudio, ha empleado cetuximab, un anticuerpo ya utilizado en la práctica clínica, que le ha permitido generar distintos ADC contra el cáncer de ovario. En el segundo, han desarrollado un ADC dirigido contra la molécula CD98hc, altamente presente en las células tumorales de esta enfermedad para las que, hasta la fecha, no existen ADC desarrollados.

En ambos casos, se han conseguido resultados muy positivos tanto en modelos de laboratorio como en células procedentes de pacientes con cáncer de ovario. Las dos terapias lograron frenar de forma importante el crecimiento tumoral, reducir su tamaño y limitar la aparición de metástasis.

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Aunque los resultados son prometedores, la investigación continúa en fase preclínica, insisten desde la fundación. El equipo del doctor Pandiella deberá validar sus hallazgos en modelos más complejos, identificar qué pacientes podrían beneficiarse más y avanzar hacia ensayos clínicos cuando haya suficiente evidencia experimental con un buen volumen de datos de laboratorio.