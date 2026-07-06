Kane: "Fue un partido de locos, encontramos la forma de ganar con todo en contra"

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- El delantero y capitán de la selección inglesa, Harry Kane, afirmó tras derrotar a México 2-3 y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 que fue "un partido de locos", en el que tuvieron todo en contra, pero que supieron "encontrar la forma de ganar".

"Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, no puedo hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo", dijo Kane, totalmente afónico.

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El delantero que anotó, de penalti, su sexto gol en el torneo e iguala al alemán Gerd Müller, con 14 goles en total, en la relación de goleadores históricos, se mostró disconforme con el penalti que pitaron en contra de Inglaterra por una entrada suya al mexicano Brian Gutiérrez.

"Creo que llegué antes al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento", dijo Kane que calificó como "un apoyo increíble, asombroso", el ánimo que recibió el equipo de sus aficionados. EFE

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