Junts avisa de que tumbará el objetivo de déficit si la propuesta es la misma que en 2025

Barcelona, 6 jul (EFE).- Junts ha avisado este lunes al Gobierno de que votará en contra de los objetivos de déficit si las propuestas del Ministerio de Hacienda este año siguen siendo "las mismas" que en 2025, cuando el déficit para las autonomías también se fijó en el 0,1 % del PIB.

Así lo han explicado fuentes de Junts a EFE después de que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Hacienda haya ofrecido a las comunidades un margen de déficit público equivalente a una décima de PIB anual en cada uno de los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

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Junts lamenta que un Gobierno que ha sido "incapaz de tramitar unos solos presupuestos durante toda la legislatura" pretenda ahora obtener sus votos "sin dar los recursos económicos que le corresponden a la Generalitat" y a los ayuntamientos catalanes.

Los de Carles Puigdemont también recuerdan que no se han publicado las ejecuciones territorializadas de las cuentas ni se han pagado "los presupuestos de los años anteriores a Cataluña".

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"Si el Gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto" cuando la propuesta llegue al Congreso, avisan esas mismas fuentes.

Según critica Junts, el PSOE "persiste en el error" con la "misma fórmula de siempre -no pagar a Cataluña-" y pretende que el partido de Carles Puigdemont le dé sus votos a cambio "de nada".

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"Todo el mundo ve que estos presupuestos ficticios son una cortina de humo para tapar los graves problemas que asedian al Gobierno Sánchez", concluyen desde el partido.

Ahora bien, este lunes el ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha mostrado dispuesto a debatir por primera vez la posibilidad de fijar objetivos de déficit asimétricos para las diferentes comunidades autónomas, en lugar de una misma meta para todas, como ocurre actualmente.

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De esta manera, los objetivos de déficit tendrían en cuenta la diferente situación fiscal de cada comunidad, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda. EFE