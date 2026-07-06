Jueces de Madrid reclaman al Ministerio de Justicia que mantengan las medidas de refuerzo

Madrid, 6 jul (EFE).- La Junta de Jueces de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid han reclamado este lunes al Ministerio de Justicia que revierta su decisión y mantenga las medidas de refuerzo ya que no hacerlo "sólo perjudicará los derechos de los ciudadanos".

En un comunicado, la Junta de Jueces apunta que el Ministerio que dirige Félix Bolaños decidió el pasado 29 de junio dejar sin la correspondiente dotación presupuestaria las tres medidas de refuerzo que existen en esta sección.

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"La creación de estas unidades funcionales ha permitido encapsularprocedimientos en los que, dado el elevado número de demandas presentadas sobre las materias señaladas, estaban colapsando la ya sobresaturada jurisdicción civil de este partido judicial", indican los magistrados en el comunicado.

Por ello, consideran que, con su decisión, el Ministerio "ignora el derecho a la tutela judicial efectiva, como un derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos, y desprecia, una vez más, la labor que cada día hacen los jueces y magistrados de este país".

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Además, los jueces piden tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, "en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas oportunas para evitar el colapso que supondrá la supresión de las referidas comisiones de servicio". EFE