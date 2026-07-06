Jude Bellingham: "Dimos una prueba de carácter absoluto"

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- El centrocampista Jude Bellingham, autor de un doblete en un intervalo de apenas dos minutos, afirmó este domingo que la clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial en pleno estadio Azteca quedará grabada en su carrera.

El talento de 23 años destacó el valor futbolístico del máximo estadio mexicano y la resiliencia de su selección para doblegar a un rival que los apremió, según dijo a periodistas al término del partido.

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El triunfo por 2-3, sobre el Tri, a su juicio, fue "una prueba de carácter absoluto", hasta porque los Tres Leones jugaron con 10 durante más de 40 minutos por la expulsión de Jarell Quansah. EFE

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