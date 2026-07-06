Filipe Luis, nuevo entrenador del Mónaco hasta 2028

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- Filipe Luís, entrenador brasileño y exjugador del Atlético de Madrid, se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del AS Mónaco hasta junio de 2028, según informó el club francés a través.

El brasileño llega al club monegasco después de dirigir al Flamengo durante las dos últimas temporadas y conquistar la Copa de Brasil en 2024, la Supercopa de Brasil, el campeonato Carioca, el campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, los cuatro títulos en 2025. En su etapa en el equipo de Río de Janeiro, el primer equipo cosechó 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas.

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El técnico, de 40 años, militó como jugador en las filas del Atlético de Madrid en dos etapas: primero durante cuatro años del 2010 al 2014 y, tras jugar en el Chelsea en 2014 y en 2015, volvió al club rojiblanco hasta 2019.

En ese momento puso rumbo a Brasil donde jugó cuatro temporadas con el Flamengo (2019-2023), antes de dirigirlo las dos últimas campañas.

En su etapa como lateral en el club madrileño jugó 333 partidos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con quien conquistó La Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos títulos de la Liga Europa en 2012 y 2018.

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En el Chelsea, a las órdenes de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, ganó la Premier League en 2015.

Filipe Luís aterriza en el Principado para sustituir al belga Sébastien Pocognoli, junto a Ivan Palanco como entrenador asistente y Diogo Linhares como preparador físico, junto al resto de los miembros que trabajan para el Mónaco, según informó el AS Mónaco. EFE

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