Espana agencias

Filipe Luis, nuevo entrenador del Mónaco hasta 2028

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- Filipe Luís, entrenador brasileño y exjugador del Atlético de Madrid, se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del AS Mónaco hasta junio de 2028, según informó el club francés a través.

El brasileño llega al club monegasco después de dirigir al Flamengo durante las dos últimas temporadas y conquistar la Copa de Brasil en 2024, la Supercopa de Brasil, el campeonato Carioca, el campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, los cuatro títulos en 2025. En su etapa en el equipo de Río de Janeiro, el primer equipo cosechó 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas.

PUBLICIDAD

El técnico, de 40 años, militó como jugador en las filas del Atlético de Madrid en dos etapas: primero durante cuatro años del 2010 al 2014 y, tras jugar en el Chelsea en 2014 y en 2015, volvió al club rojiblanco hasta 2019.

En ese momento puso rumbo a Brasil donde jugó cuatro temporadas con el Flamengo (2019-2023), antes de dirigirlo las dos últimas campañas.

En su etapa como lateral en el club madrileño jugó 333 partidos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con quien conquistó La Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos títulos de la Liga Europa en 2012 y 2018.

PUBLICIDAD

En el Chelsea, a las órdenes de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, ganó la Premier League en 2015.

Filipe Luís aterriza en el Principado para sustituir al belga Sébastien Pocognoli, junto a Ivan Palanco como entrenador asistente y Diogo Linhares como preparador físico, junto al resto de los miembros que trabajan para el Mónaco, según informó el AS Mónaco. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón concluye que la empresa no comprobó con la diligencia exigible que las personas que trabajaban en la finca fueran realmente las titulares de la documentación con la que habían sido contratadas

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

Un restaurante asume su fallo por llamar “tonta celi” a una de sus clientas celiacas en un ticket, pero denuncian: “Nos resulta profundamente doloroso el linchamiento digital”

La mujer afectada ya había visitado en otras ocasiones el local, pero “siempre me habían tratado correctamente”

Un restaurante asume su fallo por llamar “tonta celi” a una de sus clientas celiacas en un ticket, pero denuncian: “Nos resulta profundamente doloroso el linchamiento digital”

La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

‘La voz quebrada’, de Manuel Menchón, incorpora por primera vez los diarios, cartas y recuerdos del último amor conocido del autor de ‘Romancero gitano’

La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

Ensaladilla de pollo y mayonesa, una receta refrescante y alta en proteínas perfecta para sándwiches y aperitivos este verano

En esta sencilla ensalada, el pollo desmenuzado se mezcla con apio y cebolla y se condimenta con una salsa casera de mayonesa mezclada con yogur griego

Ensaladilla de pollo y mayonesa, una receta refrescante y alta en proteínas perfecta para sándwiches y aperitivos este verano

Científicos españoles logran localizar por primera vez los microtrombos que agravan el alzhéimer

La técnica de imagen médica ofrece una nueva estrategia terapéutica frente a una enfermedad todavía sin cura

Científicos españoles logran localizar por primera vez los microtrombos que agravan el alzhéimer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

ECONOMÍA

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

A qué hora se juega el Portugal-España y dónde ver el partido: Cristiano y Lamine Yamal se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026