Este martes, tormentas en interior y máximas por encima de 42ºC en suroeste y Mediterráneo

Madrid, 6 jul (EFE).- La ola de calor continuará este martes con máximas por encima de los 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de los 40ºC-42ºC en el cuadrante suroeste, litoral mediterráneo, Huesca y Lleida; mientras que se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento en el interior, cordillera Cantábrica y alto Ebro.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominará la estabilidad en la mayor parte de la península y los archipiélagos, aunque una entrada de aire frío desestabilizará el centro peninsular.

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Habrá nubosidad de evolución vespertina en el interior, la cordillera Cantábrica, los sistemas Béticos y los Pirineos; nubes bajas y algunas brumas matinales en los litorales de Galicia y del Cantábrico; y cielos despejados en el resto de la península y Baleares.

Son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro.

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En una jornada marcada por la alerta roja por calor en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, y naranja en otras nueve comunidades, se superarán los 36ºC-38ºC en la mayor parte del territorio peninsular y los archipiélagos -excepto en zonas altas y litorales del norte y de Alborán- y los 40ºC-42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.

Las temperaturas mínimas -que bajarán en Galicia y subirán en la meseta norte, el Cantábrico oriental y el valle del Ebro- no caerán de los 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste y el Ebro, y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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Se espera viento flojo en el Cantábrico, en el interior, y en régimen de brisas en el Mediterráneo.

En Canarias se prevén intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas más occidentales y poco nubosos en el resto, unidos a calima ligera en altura. Las temperaturas subirán, de forma notable en las islas más orientales; las mínimas no bajarán de los 20ºC, de los 25ºC en la vertiente sur de las islas. Habrá viento moderado.

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.-GALICIA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral y el noroeste que podrán ir acompañados de brumas y nieblas locales matinales; no se descarta alguna llovizna débil dispersa en las montañas orientales. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas, donde el descenso podrá ser notable en el noroeste, con temperaturas todavía significativamente altas en el sur de Lugo y en la provincia de Orense. Viento flojo.

.-ASTURIAS: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral, así como probables brumas y nieblas asociadas; no se descartan lluvias y chubascos, que irán acompañados de tormenta en la Cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el extremo oriental y el tercio occidental, en ascenso en el resto; máximas en descenso. Viento flojo en el litoral; no se descartan rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

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.-CANTABRIA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral; probables lluvias y chubascos tormentosos por la tarde en el interior, que podrán ser localmente fuertes en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios en el tercio sur y en descenso en el resto. Temperaturas todavía altas en Liébana y la Cantabria del Ebro. Viento flojo, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

.-PAÍS VASCO: cielo poco nuboso en aumento, con probables lluvias y chubascos tormentosos por la tarde en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso, con valores en torno a los 39ºC en la Llanada y en torno a los 36ºC-38ºC en el resto del interior. Viento flojo, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad en aumento que dejará chubascos durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento variable, más intenso en zonas de tormenta, donde podrán registrarse rachas fuertes o muy fuertes.

.-NAVARRA: cielo poco nuboso en aumento, con probabilidad de chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en la Ribera por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, ligero en la Vertiente Cantábrica; máximas en descenso en el extremo norte y con pocos cambios en el resto. Podrían superar los 40ºC en el centro y sur de la Comunidad; se mantendrán en torno a los 36ºC en el resto. Vientos flojos, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

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.-LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución que dejará probables chubascos con tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento variable, más intenso en zonas de tormenta, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes.

.-ARAGÓN: cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo, que dejará chubascos y tormentas en el primer caso y de forma más dispersa en el segundo. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas también en ascenso, superando los 39ºC-40ºC -salvo en el sistema Ibérico de Teruel y en zonas altas del Pirineo- y con 42ºC-43ºC en el valle del Ebro, norte del Bajo Aragón de Teruel y tercio sur de Huesca. Viento flojo.

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.-CATALUÑA: cielo despejado, con intervalos de nubes y nubosidad de evolución en el Pirineo, que dejará posibles chubascos aislado, ocasionalmente acompañados de tormenta en su sector occidental. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en la depresión central de Lleida y en el resto de la mitad occidental. Se esperan valores significativamente elevados en general, alcanzándose los 42ºC-43ºC en la depresión central de Lleida, en la Conca de Tremp y en puntos del interior de Tarragona. Viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución con baja probabilidad de chubascos aislados o tormentas en el extremo oriental. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en la divisoria con Portugal. Viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución que dejará probables chubascos tormentosos, que podrían ir acompañados localmente de granizo. Ocasionalmente, las tormentas podrían ser secas. Temperaturas sin cambios significativos. Se pueden alcanzar los 37ºC en la Sierra y los 39ºC en el resto, llegando a superarse los 40ºC en el corredor de Henares, sur del Jarama y Vega de Aranjuez. Viento flojo, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.

.-CASTILLA - LA MANCHA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución que dejará probables chubascos tormentosos en el cuadrante nordeste que, puntualmente, podrían ir acompañados de granizo. Ocasionalmente, las tormentas podrían tener carácter seco. Temperaturas sin cambios significativos: se superarán los 38ºC en amplias zonas de la Comunidad y los 40ºC en los valles del Tajo y Guadiana. Viento flojo, con algún intervalo moderado y posibles rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado, con nubosidad de evolución que dejará chubascos acompañados de probables tormentas en Valencia y Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas también en ascenso, que alcanzarán los 39ºC-40ºC en amplias zonas de Valencia, del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante; en el sur de Valencia se alcanzarán los 42ºC-44ºC. Viento flojo, con intervalos de moderado en el litoral.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos flojos, con intervalos moderados en el interior.

.-BALEARES: cielo despejado, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, que podrían alcanzar los 38ºC. Viento flojo, con brisas costeras por la tarde en Mallorca.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, temperaturas máximas en ascenso en el sur y este de la comunidad, pocos cambios el resto. Vientos flojos, con intervalos moderados y ocasionalmente fuertes en el Estrecho.

.-CANARIAS: cielo despejado con calima ligera en altura. Temperaturas en ascenso ligero a moderado, notable en las máximas de Lanzarote y Fuerteventura. Salvo en los litorales del norte, se alcanzarán o superarán los 30ºC-33°C. En zonas altas y medianías, especialmente las orientadas al sur y al oeste, se superarán los 34°C, alcanzándose los 37°C en Gran Canaria, sin descartar los 40°C en el interior de las islas más orientales. En las zonas más afectadas, las temperaturas nocturnas se mantendrán por encima de los 25ºC-27°C. Viento flojo a moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste. EFE