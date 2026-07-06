Entidades denuncian la "vulneración sistemática" de los derechos de los niños palestinos

Barcelona, 6 jul (EFE).- La ONG Mundubat y el Palestinian Center for Children's Rights han denunciado este lunes, en una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, la situación de "desprotección" y "vulneración sistemática" de derechos humanos que sufren los niños palestinos bajo la "ocupación israelí".

La comparecencia la han convocado los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, que se han comprometido a asumir las demandas de las organizaciones para tramitarlas formalmente a través de una propuesta de resolución.

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Durante su intervención, el director ejecutivo de Palestinian Center for Children's Rights, Jaled Kuzmar, ha alertado de que los niños palestinos sufren agresiones "cada segundo" y ha cifrado en más de 20.000 los menores asesinados en Gaza tras las acciones militares iniciadas el 7 de octubre de 2023.

Kuzmar ha calificado la situación de "genocidio" basándose en informes de las agencias de la ONU y ha criticado el bloqueo a derechos básicos como la salud y la educación, detallando que las fuerzas armadas impiden el acceso a escuelas y a centros médicos.

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Por su parte, la periodista Patricia Simón, que ha investigado la vulneración de derechos sobre el terreno en Cisjordania y Jerusalén, ha denunciado un grave repunte de las torturas, los encarcelamientos arbitrarios y el uso de violencia sexual contra menores.

Simón ha alertado además del impacto que los acosos y la violencia ejercidos diariamente por los colonos tienen en la salud mental infantil, provocando un "trauma intergeneracional" tras décadas de desplazamientos y ocupación.

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Por ello, Mundubat ha exigido al Gobierno promover acciones institucionales firmes para suspender el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. EFE

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