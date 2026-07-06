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El Valencia Basket estrena imagen para celebrar su 40 cumpleaños

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València, 6 jul (EFE).- El Valencia Basket cumplirá 40 años el próximo 15 de julio, un aniversario que celebrará durante toda la temporada 2026-27 en la que lucirá una nueva imagen corporativa que ha estrenado con el lanzamiento de la campaña de abonos.

Como hizo en la campaña 2016-17, en la que celebró su 30 cumpleaños, el club ha adaptado su escudo y en este caso ha incorporado el lema '40 anys', que ha situado en la red con los colores de la 'senyera' valenciana por los que entra la pelota coronada por un murciélago que preside la enseña.

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Además de cambiar su perfil oficial en las distintas redes sociales en las que actúa, el Valencia ha presentado ya con esta nueva imagen corporativa su campaña de abonos para la próxima campaña.

Tras ganar su equipo femenino la Liga Femenina y la Copa de la Reina y el masculino la Supercopa y la Liga Endesa, además de clasificarse por primera vez para la Final a Cuatro de la Euroliga, el club ha decidido premiar el "compromiso" de sus abonados, que han propiciado una media de asistencia al Roig Arena de 4.200 espectadores en el primer caso y de 12.400 en el segundo.

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De esta manera, ha decidido mantener los precios de la pasada campaña y ofrecer un descuento general del 10% que permitirá que los abonados que le siguieron de la Fonteta al Roig Arena, a los que dio ese descuento la pasada campaña, no paguen más por su pase.

En el caso del abono masculino, los pases van de los 200 euros de la zona de animación y los 250 del anillo superior a los de las zonas VIP, que arrancan en 3.400 euros. En el del femenino, van de los 100 euros del Mur, a los 200 del anillo inferior y a los 1.400 en los que arrancan los de las zonas VIP. Además, se mantienen los descuentos infantiles, 30%, juveniles, pensionistas y personas con movilidad reducida. EFE

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