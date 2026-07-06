El uruguayo Bernal llega "con gran ilusión" a un Betis que peleará "por cosas importantes"

Sevilla, 6 jul (EFE).- El centrocampista uruguayo Facundo Bernal, primer fichaje del Betis para la temporada 2026-27, afirmó que llega "con mucha ilusión" al equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini porque cree que "va a pelear por cosas importantes".

El nuevo refuerzo verdiblanco, que tenía el deseo de fichar por el Betis desde hace tiempo, fue comprado al Fluminense brasileño por 9,5 millones de euros, según fuentes de la operación. El volante declaró en la noche de este lunes a los medios del club que está "muy contento" de incorporarse al conjunto andaluz, con el que ha firmado un contrato hasta 2031, porque esperó "mucho para esto".

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Preguntado por el seguimiento que le llevaba haciendo el Betis, el uruguayo, de 22 años, dijo que tenía conocimiento de ello, por lo que "lo mejor es que ya" está "aquí", tras su llegada a mediodía de este lunes al aeropuerto sevillano de San Pablo para comenzar el martes la pretemporada a las órdenes de Pellegrini.

"Viene algo muy lindo para todos, pelear algo histórico, que para el Betis es muy importante, pelear siempre por estar arriba. Estamos esperando esto y ojalá que venga por la mejor parte", subrayó Facundo Bernal, internacional absoluto en una ocasión con Uruguay y que afronta su primera experiencia en el fútbol europeo.

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El mediocentro montevideano, formado en el Defensor Sporting de su país y que no ocupará plaza de extranjero por tener pasaporte italiano, consideró que su fichaje por el equipo verdiblanco supone un salto en su carrera y destacó que "se dio el momento y lo tenía que aprovechar; llegar a una insittución grande como es el Betis y que sea lo que Dios quiera.

"La verdad es que estoy muy contento. Esperé esto por un largo tiempo y ahora ya estamos aquí, estoy deseando estar dentro del campo con el estadio repleto de aficionados", concluyó. EFE

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