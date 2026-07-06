El incendio de Anoia quema 400 hectáreas y el de Artesa de Segre está controlado

Barcelona, 6 jul (EFE).- El incendio que se ha declarado este lunes en el municipio de Carme, en la comarca barcelonesa de Anoia, ha calcinado ya una superficie aproximada de 400 hectáreas, mientras que el de Artesa de Segre, en Lleida, se ha dado por controlado.

Los equipos de extinción han tenido que hacer frente hoy a un tercer incendio en Cataluña, en este caso en Sentmenat (Barcelona), que sigue sin control tras afectar unas 90 hectáreas, un 98 % en terreno forestal y un 2 % agrícola, según los Bomberos de la Generalitat.

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El incendio de Sentmenat, que ha tenido su origen en una excavadora que se ha incendiado en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, es el que más preocupa a las autoridades, ya que podría llegar a afectar 2.000 hectáreas.

Además, los Bomberos deben mantener sus esfuerzos en el macizo de Les Gavarres (Girona), donde el incendio declarado el pasado viernes sigue estabilizado. EFE