El Gobierno transferirá 970 millones a las autonomías para financiar la dependencia

Madrid, 6 jul (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado este lunes los trámites para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva transferencia a las comunidades para financiar el nivel acordado de dependencia: 904 millones, que alcanzará la cifra de 970 tras contabilizar los recursos que reciben Euskadi y Navarra.

En una nota de prensa, el Ministerio ha explicado que estos 970 millones son, por segundo año consecutivo, "la cantidad más alta en la historia en este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada comunidad autónoma".

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Según el Ministerio, este nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

Este incremento del nivel acordado, supondrá que en 2027 el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades y alcanzará el 50 % de la financiación en dependencia.

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Estos 7.240 millones suponen que la inversión del Estado vaya a ser el doble en 2027 que la que hubo en 2025 y cinco veces más que hace una década, añade la nota de prensa.

Según el Ministerio, estas cifras garantizan que los gobiernos autonómicos podrán disponer de la mayor financiación de la historia para avanzar en la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora las condiciones laborales de las trabajadoras y de los servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología y la ampliación de la teleasistencia o la atención a domicilio. EFE

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