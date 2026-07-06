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El Gobierno aprueba este martes un objetivo de déficit del 1,8 % del PIB para 2027

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Madrid, 6 jul (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes un objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB para el próximo año, el mismo que preveía el plan fiscal y estructural 2025-2029, según ha avanzado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

En rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro ha explicado que la mayor parte de este déficit corresponderá a la administración central (1,5 % del PIB), aunque ha matizado que buena parte (1,2 % del PIB) corresponde transferencias en favor de la Seguridad Social y otra décima, a recaudación del impuesto bancario que se cede a las comunidades autónomas.

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La senda prevé un déficit del 0,2 % del PIB para la Seguridad Social, un 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas -aprobado este lunes en el propio CPFF- y equilibrio para las entidades locales.

El ministro ha añadido que negociará con todos los grupos con el objetivo de aprobar esta senda de estabilidad en el Congreso a pesar de que Junts ya ha advertido de que votará en contra si recoge el mismo déficit autonómico que el pasado año, como ha está previsto. EFE

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