El español Diego Martínez domina la tercera cita de Suecia

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El español Diego Martínez ha dominado la tercera cita del Campeonato de Europa de Rally Cross de la categoría RX5, que se ha disputado en el circuito Höljesbanan de la localidad de sueca de Höljes.

El piloto madrileño, con algunos problemas mecánicos en su vehículo, primero por la pérdida de presión en uno de sus neumáticos y posteriormente por la rotura de un 'palier', se pudo sobreponer a la adversidad para dominar con claridad su semifinal, por delante del sueco Casper Jansson y del lituano Rytis Gurklys.

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Ya en la final, Diego Martínez venció en su categoría por delante del francés Valentín Comte y del estonio Mortin Juga.

La siguiente cita puntuable del Campeonato de Europa de RallyCross RX5 se disputará el 18 y 19 de julio en el trazado irlandés de Mondello Park. EFE

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