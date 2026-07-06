El Dépor se pone en marcha con las pruebas médicas

A Coruña, 6 jul (EFE).- La plantilla del Deportivo arrancó este lunes la pretemporada con las habituales pruebas médicas y valoraciones físicas, supervisadas por el doctor Alejandro Mejuto, jefe de los Servicios Médicos del club blanquiazul.

A continuación, por grupos, los jugadores se desplazaron al Hospital HM Modelo para someterse a un electrocardiograma y un ecocardiograma, supervisado por las cardiólogas Eugenia Vázquez y Ana Álvarez, acoompañadas por el director médico de HM Hospitales en Galicia, Pablo Asensio.

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El entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, dispuso esta primera semana de pretemporada de 6 sesiones de trabajo hasta el sábado 11 incluido, con doble sesión el jueves. La primera sesión en campo será mañana por la tarde en la ciudad deportiva de Abegondo.

Los cinco futbolistas a los que la dirección deportiva busca una salida – Luis Chacón, Bouldini, Petxarromán, Diego Gómez, Rubén López y Jairo Noriega- no participaron en este primer día de pretemporada. EFE

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