Espana agencias

El curso escolar cierra con protestas en las calles y con la ley docente pendiente

Guardar
Google icon

Ruth del Moral

Madrid, 6 jul (EFE).- El curso escolar ha cerrado con movilizaciones en las calles en favor de la escuela pública y con la decepción del profesorado de que la ley docente, que bajará las ratios en las aulas y la jornada lectiva, sigue pendiente en el Congreso y no entrará en vigor en septiembre.

PUBLICIDAD

Sindicatos y familias de alumnos mantienen la esperanza de que el curso 2026-2027 plasme la promesa del Ejecutivo de que será la legislatura del profesorado, pero de momento critican que las clases terminen sin aprobarse mejoras reales para los docentes.

Las reuniones para impulsar un Estatuto Docente, pendiente desde 2007, y que debe contemplar cambios en el acceso a la profesión, en la formación o en sus condiciones salariales o de jubilación, han sido escasas.

PUBLICIDAD

Los encuentros entre sindicatos y Ministerio se han centrado en las leyes que reducirán el número de alumnos en las clases para todas las etapas educativas -incluida la de 0 a 3 años- aunque de momento estas reformas están pendientes de aprobación.

"Hacemos una valoración agridulce. Es cierto que el Ministerio da algunos pasos pero son todavía insuficientes. Lamentablemente termina otro año sin que el profesorado vea materializados los avances que durante tanto tiempo se le han venido anunciando", señala a EFE la secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Beatriz García.

También desde CCOO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé, recalca que ha sido un "curso difícil".

"La complejidad en las aulas ha crecido un 75 % y la privatización en las enseñanzas postobligatorias ha crecido exponencialmente", dice mientras ve "señales de esperanza" al valorar que "huelgas impresionantes" hayan dado buenos acuerdos en Galicia, Cataluña, Cantabria y Castilla y León.

STES-Intersindical también habla de una "revolución" en las calles y el responsable de política educativa, Fernando Villalba, cree que con una inversión del PIB en educación estancada "las movilizaciones están aseguradas".

CSIF hace un balance "desalentador". El presidente del sector nacional de Educación, Mario Gutiérrez, recuerda a EFE que se entra "en un ciclo electoral y el riesgo es que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político". Recalca que mantendrán las movilizaciones del inicio de curso.

"Los docentes no necesitan más promesas sino hechos. Es el momento de que las administraciones cumplan con el profesorado", incide el secretario estatal de Acción sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, en un comunicado.

Los sindicatos de la concertada también reivindican que sus docentes tengan una reducción de jornada por ley como los de la enseñanza pública.

El secretario general de FSIE, Enrique Ríos, ve "preocupante que se haya excluido a los docentes de la enseñanza concertada porque a igual servicio público, iguales condiciones laborales" y lamenta a EFE la "insuficiente financiación del sistema" pese a los avances en el ámbito de la negociación colectiva, especialmente en materia retributiva.

Alumnado y familias ponen el foco en un fin de curso complicado por el intenso calor.

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa) se ha movilizado por un plan de climatización de aulas, para impedir clases a 40 grados.

La presidenta de la Ceapa, María Sánchez, señala a EFE que además es fundamental mejorar la financiación de la educación pública, reforzar la atención al alumnado y a la inclusión y prestar atención a "una digitalización responsable ante la incorporación de la inteligencia artificial".

Ángela Melero, presidenta de Concapa -familias de la enseñanza concertada- aboga por una PAU única, por el concierto de la enseñanza de 0 a 3 años y del Bachillerato y por más políticas de conciliación y la implementación de la figura del Psicólogo Escolar.

"El cambio al frente del Ministerio de Educación ha permitido recuperar un clima de diálogo institucional", valora Concapa.

En algunas comunidades como en Madrid las huelgas indefinidas a partir del 14 de octubre ya están convocadas y todo apunta a un otoño reivindicativo.

"El profesorado está agotado de promesas incumplidas, y ese hartazgo se expresa ya en la calle", señala CSIF.

Los sindicatos piden acelerar las leyes pendientes y los grupos de trabajo en torno al Estatuto Docente.

"En lugar de acercarse parece aplazarse una y otra vez", lamenta UGT.

- Recuperación del 100 % de la paga extraordinaria.

- Jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años de servicio.

- Reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años.

- Subida al nivel A1 a los maestros.

- Reducción de horario lectivo en la escuela concertada.

- Menor burocracia.

- Que todo el alumnado con necesidades educativas cuente doble.

- Aumentar recursos dirigidos a la orientación y regular la salud labora y los riesgos psicosociales.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022279339)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paqui ‘La Coles’ pide ayuda desesperada tras confesar que vive de okupa: “Solo tengo ganas de morirme”

La que fuera uno de los rostros más populares de los platós de Telecinco por su supuesto romance con Víctor Janeiro asegura que atraviesa una situación límite

Paqui ‘La Coles’ pide ayuda desesperada tras confesar que vive de okupa: “Solo tengo ganas de morirme”

España vive el peor día de la segunda ola de calor del año: todas las comunidades en alerta y temperaturas de hasta 42 grados

El país se prepara para un nuevo episodio de calor extremo que durará hasta el miércoles

España vive el peor día de la segunda ola de calor del año: todas las comunidades en alerta y temperaturas de hasta 42 grados

Precio del oro en España hoy lunes 6 de julio: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España hoy lunes 6 de julio: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

La princesa Ingrid de Noruega rompe el protocolo con su abrazo a Haaland en el vestuario tras la victoria de la selección nacional

La heredera al trono noruego y su hermano, el príncipe Sverre Magnus, bajaron al vestuario tras la histórica victoria frente a Brasil y protagonizaron una de las imágenes más comentadas del Mundial

La princesa Ingrid de Noruega rompe el protocolo con su abrazo a Haaland en el vestuario tras la victoria de la selección nacional

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Aunque la rentabilidad de estos productos se ha moderado en los últimos meses, todavía existen ofertas que superan el 3% TAE en este mes de julio

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

ECONOMÍA

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

DEPORTES

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1