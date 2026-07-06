El curso escolar cierra con protestas en las calles y con la ley docente pendiente

Ruth del Moral

Madrid, 6 jul (EFE).- El curso escolar ha cerrado con movilizaciones en las calles en favor de la escuela pública y con la decepción del profesorado de que la ley docente, que bajará las ratios en las aulas y la jornada lectiva, sigue pendiente en el Congreso y no entrará en vigor en septiembre.

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Sindicatos y familias de alumnos mantienen la esperanza de que el curso 2026-2027 plasme la promesa del Ejecutivo de que será la legislatura del profesorado, pero de momento critican que las clases terminen sin aprobarse mejoras reales para los docentes.

Las reuniones para impulsar un Estatuto Docente, pendiente desde 2007, y que debe contemplar cambios en el acceso a la profesión, en la formación o en sus condiciones salariales o de jubilación, han sido escasas.

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Los encuentros entre sindicatos y Ministerio se han centrado en las leyes que reducirán el número de alumnos en las clases para todas las etapas educativas -incluida la de 0 a 3 años- aunque de momento estas reformas están pendientes de aprobación.

"Hacemos una valoración agridulce. Es cierto que el Ministerio da algunos pasos pero son todavía insuficientes. Lamentablemente termina otro año sin que el profesorado vea materializados los avances que durante tanto tiempo se le han venido anunciando", señala a EFE la secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Beatriz García.

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También desde CCOO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé, recalca que ha sido un "curso difícil".

"La complejidad en las aulas ha crecido un 75 % y la privatización en las enseñanzas postobligatorias ha crecido exponencialmente", dice mientras ve "señales de esperanza" al valorar que "huelgas impresionantes" hayan dado buenos acuerdos en Galicia, Cataluña, Cantabria y Castilla y León.

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STES-Intersindical también habla de una "revolución" en las calles y el responsable de política educativa, Fernando Villalba, cree que con una inversión del PIB en educación estancada "las movilizaciones están aseguradas".

CSIF hace un balance "desalentador". El presidente del sector nacional de Educación, Mario Gutiérrez, recuerda a EFE que se entra "en un ciclo electoral y el riesgo es que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político". Recalca que mantendrán las movilizaciones del inicio de curso.

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"Los docentes no necesitan más promesas sino hechos. Es el momento de que las administraciones cumplan con el profesorado", incide el secretario estatal de Acción sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, en un comunicado.

Los sindicatos de la concertada también reivindican que sus docentes tengan una reducción de jornada por ley como los de la enseñanza pública.

El secretario general de FSIE, Enrique Ríos, ve "preocupante que se haya excluido a los docentes de la enseñanza concertada porque a igual servicio público, iguales condiciones laborales" y lamenta a EFE la "insuficiente financiación del sistema" pese a los avances en el ámbito de la negociación colectiva, especialmente en materia retributiva.

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Alumnado y familias ponen el foco en un fin de curso complicado por el intenso calor.

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa) se ha movilizado por un plan de climatización de aulas, para impedir clases a 40 grados.

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La presidenta de la Ceapa, María Sánchez, señala a EFE que además es fundamental mejorar la financiación de la educación pública, reforzar la atención al alumnado y a la inclusión y prestar atención a "una digitalización responsable ante la incorporación de la inteligencia artificial".

Ángela Melero, presidenta de Concapa -familias de la enseñanza concertada- aboga por una PAU única, por el concierto de la enseñanza de 0 a 3 años y del Bachillerato y por más políticas de conciliación y la implementación de la figura del Psicólogo Escolar.

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"El cambio al frente del Ministerio de Educación ha permitido recuperar un clima de diálogo institucional", valora Concapa.

En algunas comunidades como en Madrid las huelgas indefinidas a partir del 14 de octubre ya están convocadas y todo apunta a un otoño reivindicativo.

"El profesorado está agotado de promesas incumplidas, y ese hartazgo se expresa ya en la calle", señala CSIF.

Los sindicatos piden acelerar las leyes pendientes y los grupos de trabajo en torno al Estatuto Docente.

"En lugar de acercarse parece aplazarse una y otra vez", lamenta UGT.

- Recuperación del 100 % de la paga extraordinaria.

- Jubilación voluntaria a los 60 años con 30 años de servicio.

- Reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años.

- Subida al nivel A1 a los maestros.

- Reducción de horario lectivo en la escuela concertada.

- Menor burocracia.

- Que todo el alumnado con necesidades educativas cuente doble.

- Aumentar recursos dirigidos a la orientación y regular la salud labora y los riesgos psicosociales.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022279339)