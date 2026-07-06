De Miñaur, abatido: "Siento que me alejo cada vez más de los sueños"

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El australiano Alex DE Miñaur, eliminado en los octavos de final de Wimbledon por el italiano Flavio Cobolli, señaló que va a estar un tiempo sin jugar, que se siente "roto por dentro" y que cree que cada vez que estaba más lejos de los sueños que tenía.

"No sé cuando me recuperaré de esta derrota. No jugaré un torneo durante un tiempo. Los objetivos que tienes empiezan a desvanecerse a irse más lejos Hace un par de años sentía que estaba más cerca de los objetivos y ahora siento que cada vez me alejo más de los sueños que tenía", resumió el jugador de Sydney.

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"Estoy roto por dentro. No estar a la altura es muy duro y esta vez no estuve lo suficientemente bien mentalmente. Esa es la realidad", argumentó Alex de Miñaur, sexto jugador del mundo.

"Siguen llegando derrotas y no lo asumes. Quiero alcanzar una versión mejor de mi mismo pero me quedo corto constantemente y dudo ya de mi mismo. Me pregunto si seré capaz de dar otro paso más y superarme", se preguntó De Miñaur.

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"Soy realista. Estoy en una buena posición en el ránking pero quiero más y no puedo lograrlo. Es una batalla cada día y esta derrota es otra más", indicó el australiano. "No voy a decir que cuelgo la raqueta. La derrota está reciente y me levantaré y me daré otra oportunidad".

"Tengo el tenis para ganar partidos como este. Pero no pude y por eso me siento así", indicó De Miñaur. EFE