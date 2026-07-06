Confinan siete urbanizaciones y núcleos diseminados por el fuego de Sentmenat (Barcelona)

Barcelona, 6 jul (EFE).- La Generalitat ha pedido confinar siete urbanizaciones y núcleos diseminados debido a la evolución del incendio forestal de Sentmenat (Barcelona), que avanza sin control lanzando focos secundarios y que ya ha afectado a unas diez hectáreas.

Según ha informado Protección Civil, debido a la evolución del incendio se ha enviado a las 16 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

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En su mensaje de alerta, Protección Civil pide a los vecinos de estas urbanizaciones y núcleos diseminados que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que sigan las indicaciones de las autoridades.

Un centenar de efectivos de los Bomberos, con 36 vehículos terrestres y doce aéreos, luchan contra este incendio, que en su carrera inicial, cuando ha cogido inercia, ha llegado a los 850 metros por segundo.

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Según han informado los Bomberos, a las 14:21 horas han recibido, a través del teléfono de emergencias 112, el aviso de este fuego, que ha quemado un campo de cultivo y ha avanzado por zona forestal.

Los Bomberos dan prioridad al flanco izquierdo del incendio, que está actuando como motor y ha lanzado varios focos secundarios.

De acuerdo con datos provisionales de los Agentes Rurales, el fuego ha afectado ya una superficie de unas diez hectáreas de terreno, en su mayoría forestal. EFE

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