Clubes sociales para correr, la mezcla de ocio y deporte que gana ritmo en el país

María Ruiz

Granada, 6 jul (EFE).- Calzarse las zapatillas y salir a correr con desconocidos que con los kilómetros dejan de serlo se ha convertido en una tendencia que gana ritmo gracias a los 'social run', clubes gratuitos que cogen velocidad en España y que combinan hábitos saludables, planes de ocio y fines sociales.

PUBLICIDAD

Correr dejó hace tiempo de ser solo correr y llegaron las zapatillas especializadas, los relojes que marcan el ritmo cardiaco, las aplicaciones que captan el recorrido y las carreras multitudinarias. Y también los clubes sociales.

Los conocidos como 'social run' ganan velocidad en España porque son mucho más que correr: crean comunidad, combinan hábitos saludables con propuestas sociales y generan sensación de pertenencia en un deporte individualista.

PUBLICIDAD

Gratuitos o con un coste simbólico, estos clubes cogen músculo y se posicionan como una alternativa que conquista a perfiles muy diferentes porque cada quien tiene su meta, desde "aprender" a conocer gente o encontrar la motivación para completar la primera carrera larga.

Las redes sociales y una nueva forma de entender el ocio ligada a la salud impulsan estas quedadas que hacen cada vez más común ver a un grupo variopinto de corredores cruzando avenidas, parques o senderos de cualquier rincón del país.

PUBLICIDAD

Por la Vega de Granada o coronando la ciudad con vistas a la Alhambra entrenan los miembros de Advanced Running Club (ARC), uno de los primeros clubes de corredores de Granada que nació con la meta puesta en fines sociales.

"La idea surgió de la clínica para ayudar a la ONG Salud sin horizontes y como una opción de hacer deporte de manera gratuita. Quedamos los jueves, los martes y algunos fines de semana con grupos de tres niveles, el básico, el intermedio y el avanzado", ha explicado a EFE Cristina Sánchez.

PUBLICIDAD

Esta joven es fisioterapeuta y una de las caras visibles de una ONG con proyectos en Kenia, donde atienden a 80 niños con diversidad funcional para que reciban asistencia sanitaria, y en Granada, ciudad en la que planean crear un gimnasio adaptado a niños de larga hospitalización, pacientes oncológicos, trasplantados o con enfermedades raras.

Esa es una de las metas de este club de corredores que terminan sus entrenamientos tomando algo en establecimientos de Granada que luego donan parte de lo que recaudan a Salud sin horizontes.

PUBLICIDAD

"Aquí puede venir cualquiera, desde una persona que no ha corrido nunca y que combine trotar y caminar, a otros que ya tengan ritmo o a personas que preparan carreras largas", ha añadido Sánchez, que se encarga del calentamiento y de dividir a los participantes por niveles y de manera acompañada y segura.

A esa invitación a compartir aficiones y tiempo se ha sumado Amanda Gil, una "loca" de este deporte que quería mejorar ritmos y técnica y que eligió Advanced Running Club porque las salidas las dirigen entrenadores y fisios que dan pautas especializadas.

PUBLICIDAD

"De repente somos una pequeña familia, cada uno con su historia y con un por qué, pero que nos hemos convertido en una comunidad en la que todos nos superamos, estamos creciendo y llegando a metas muy bonitas. Son experiencias que están sumando, la mayoría primeras veces", ha resaltado.

Desde que se sumó a este grupo, Gil ha completado su primera media maratón, una exigente cita de 21 kilómetros por Granada que, como pasa con los entrenamientos, acabó en un bar con amigos y un fin social.

PUBLICIDAD

ARC es uno de los clubes sociales de un mapa nacional de citas para correr que no para de crecer gracias a esa mezcla de deporte y ocio, una combinación a la que se suman cada vez más empresas para aprovechar el tirón de un deporte cada vez con más seguidores.

Así, grandes marcas de ropa deportiva, complementos de tecnología o suplementación para deportistas dan nombre a estas quedadas que, pese al patrocinio, mantienen la esencia: correr con desconocidos que la suma de kilómetros convierte en amigos. EFE

PUBLICIDAD

mro/bfv/ros

(Foto) (Vídeo)